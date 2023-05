Nach Mitteilung des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen konnten mittlerweile die umgestürzten Bäume auf dem Stück zwischen der Saline von Bad Kissingen und Morlesau beseitigt werden. Dennoch versperren weitere Hindernisse den Weg und engen so die Bootswanderstrecke teilweise ein, so die Mitteilung des Landratsamts Bad Kissingen an die Presse.

Weiter wird betont, dass nach wie vor erhöhte Bruchgefahr bestehe. Viele Bäume seien überaltert, und es gebe überhängende Äste sowie Schäden an den Bäumen , die der Biber verursacht hat. So sei es zwar grundsätzlich wieder möglich, die Saale auf der Strecke zwischen Bad Kissingen und Morlesau zu befahren, allerdings weiterhin ausdrücklich nur auf eigenes Risiko. Ungeübten Kanufahrern werde weiterhin dringend abgeraten, die Saale zu befahren. Zudem weist das zuständige Sachgebiet des Landratsamtes Bad Kissingen ausdrücklich darauf hin, dass derjenige, der sich auf ein Gewässer begibt, die damit verbundenen naturtypischen Risiken selbst tragen muss.

Für die Strecke zwischen Bad Neustadt an der Saale und der Saline in Bad Kissingen gebe es bislang keine neuen Informationen, deshalb sollte dieser Bereich weiterhin von niemandem befahren werden, so das Landratsamt. red