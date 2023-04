In einer konzertierten Aktion des Seniorenbeirates der Stadt Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz Bad Kissingen , dem Parkwohnstift Bad Kissingen , den örtlichen Maltesern und der Polizei will der Seniorenbeirat mehr für den Schutz älterer Menschen tun. Ziel ist es, den Kriminellen, die aktuell immer wieder mit dem sogenannten „Enkeltrick“ vielen Seniorinnen und Senioren großen finanziellen Schaden und Leid zufügen, durch Aufklärung den Boden zu entziehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen .

400 Seniorinnen und Senioren erhielten deshalb zusammen mit den Essenslieferungen der Organisationen ein Informationsschreiben des Seniorenbeirates, die Aufklärungsbroschüre „Im Alter sicher leben“ der Polizei sowie einen Aufsteller „Halt Polizei “, den man neben das Telefon stellt.

Die Unterlagen sind auch im Foyer des Rathauses ausgelegt.

Dem Seniorenbeirat der Stadt Bad Kissingen liegt die Sicherheit der älteren Bürgerinnen und Bürger besonders am Herzen. Insbesondere mit dem Enkeltrick und dem Vortäuschen falscher Polizeibeamter terrorisieren Kriminelle gezielt alleinstehende und isoliert lebende Seniorinnen und Senioren, setzen sie psychisch massiv unter Druck oder wecken Ängste. Mit dieser Masche fügen sie den Opfern oftmals großen finanziellen Schaden zu und verursachen schwerwiegenden psychischen Schaden. red