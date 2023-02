Seit dieser Woche läuft die Kampagne „Dein Verein: Sport nur besser!“ mit der das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund die Menschen zu mehr Sport und Bewegung animieren und die Sportvereine stärken wollen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar unterstützt die Initiative. „Wir alle wissen: Sport zu treiben tut uns gut!“, erklärt Sabine Dittmar laut Pressemitteilung. Leider habe die sportliche Betätigung während der Pandemie eher gelitten. „Wir wollen und müssen den Menschen jetzt wieder Lust an Bewegung und Sport vermitteln“, heißt es in der Mitteilung weiter. Vereine, in denen gemeinsam Sport getrieben wird, spielen dabei eine Schlüsselrolle. Es sei wichtig, die Sportvereine , die in den vergangenen Jahren viele Mitglieder verloren haben, zu stärken. Auf der Website sportnurbesser.de stehen 150.000 Sportvereinsschecks zum Download zur Verfügung. Sie können von Menschen, die noch nicht in einem Sportverein Mitglied sind, als Zuschuss für eine Mitgliedschaft in Höhe von 40 Euro in Sportvereinen eingelöst werden. Die Kampagne ist Teil des Re-Start-Programms für den Sport, von Bundesinnenministerium und Deutschem Olympischen Sportbund ( DOSB ), das vom Bund mit 25 Millionen Euro gefördert wird.

In den kommenden Wochen laufen weitere Maßnahmen an. So haben 4000 Sportvereine die Möglichkeit, eine Förderung in Höhe von 1000 Euro für Aktionen, die der Mitgliedergewinnung dienen, beim DOSB zu beantragen. red