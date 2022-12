Das Stück für den nächsten Freilichtsommer des Theatervereins spectaculum auf der Saalecker Schlossbühne steht schon fest: Die Komödie „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret wird als buntes, lustiges, aber auch kritisches Gesellschaftsspiel einen Hauch von „ Moulin Rouge “ und „Montmartre“ auf die Saalecker Schlossbühne zaubern und dabei ein Gegensatz zum Kriminalstück der letzten Saison sein.

Die Aufführungen finden am 7./8. Juli sowie am 14./15. Juli 2023 statt.

Bei der Jahreshauptversammlung resümierten die Verantwortlichen des Theatervereins auch über die zurückliegende Spielzeit und sahen positiv gestimmt der kommenden Saison entgegen. Vorsitzender Wolfgang Althoff gab sowohl einen Rückblick über die erschwerte Ausgangslage, denn der Regisseursstuhl war bereits 2019 neu zu besetzen war, als auch über die erfolgreiche Aufführung des Stücks „Und dann gab es keines mehr“ von Agatha Christie im Juli dieses Jahres.

Der Start in die Saison 2022 war demnach bewegend, da der Verein nach langer und aufwendiger Suche nach einem Regisseur wieder optimistisch in die Spielzeit blicken konnte. Mit Markus Arneth etablierte sich bei spectaculum ein Bühnenprofi und ein neuer Stil, was sich nicht nur in der Auswahl des Stückes ausdrückte, sondern auch die ganze Probenarbeit prägte. Sehr erfreulich sei die Tatsache, dass Markus Arneth in Zusammenarbeit mit Ulrike Korff (Regieassistenz) auch für die kommende Saison als Regisseur zur Verfügung steht. Gute Besucherzahlen in vier Aufführungen – mit durchweg positiver Resonanz – bescherten spectaculum nach zwei Coronajahren endlich wieder Einnahmen, die das Fortbestehen des Vereins sichern. 2. Vorsitzender Torsten Korff resümierte, dass sich die Suche nach tatkräftigen Unterstützern im Getränkeausschank und der Speisenverpflegung als zunehmend schwierig gestaltet. Neue Ideen seien gefragt. Schatzmeisterin Anne Rauschmann berichtete über den Kartenverkauf, mit knapp Zweidrittel waren die Vorstellungen insgesamt gut besucht. red