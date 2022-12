Am Montag, 26. Dezember, führen Olivia Bergmann und Benjamin Bächler musikalisch in den 2. Weihnachtsfeiertag . Ab 10.30 Uhr stellt das Duo sein Können im Rossini-Saal unter Beweis. Oliva Bergmann am Klavier und Benjamin Bächler am Saxofon zeigen eine außergewöhnliche musikalische Vereinigung der beiden Instrumente. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information, unter Tel. 0971/ 804 84 44, unter badkissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Anette Bächler