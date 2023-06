Der Gemeinderat Thundorf beschäftigte sich mit Anregungen aus den Bürgerversammlungen. Nachdem in der Bürgerversammlung in Theinfeld mehrfach Anfragen nach Urnen- und Einzelgräbern gestellt wurden, begann die Ratssitzung mit einem Ortstermin im dortigen Friedhof.

Diskutiert und beschlossen wurden in der Sitzung anschließend Sanierungsarbeiten am ehemaligen Geishaus im Bauhof Thundorf . Die anstehenden Arbeiten betreffen das Dach samt neuer Eindeckung, das Einputzen der Fenster und einen neuen Anstrich der Außenfassade. Dazu lag ein Angebot vor. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeisterin Judith Dekant, zusammen mit der Verwaltung weitere Angebote einzuholen.

Der Einbau einer neuen Kellertreppe im Jugendtreff „Alter Bahnhof“ in Rothhausen beschäftigte den Gemeinderat bereits in der Sitzung vom 16. Februar. Damals konnte man sich nicht auf das Material einigen und wünschte weitere Angebote einzuholen. Abgegeben wurden aktuell drei Angebote zu verschiedenen Ausführungen. Vor einem Beschluss erklärte 3. Bürgermeister Jürgen Gleißner, zusammen mit Helfern eine Treppe zu fertigen und einzubauen.

Kleidung für die Wehren

Die drei Kommandanten der örtlichen Wehren aus Thundorf , Rothhausen und Theinfeld legten dem Gemeinderat ihre notwendigen Beschaffungen für 2023 vor. Gemäß einem Angebot der Firma Metzler fallen demnach Kosten in Höhe von insgesamt 12.117 Euro an. Der Gemeinderat genehmigte die Bestellung der Ersatzbeschaffungen gemäß dem Angebot. Nach Aussage von Gemeinderat Volker Mauer handelt es sich vorwiegend um dringend notwendige Feuerwehrbekleidung.

Bereits am 16. Februar lag der Antrag eines Bauwerbers aus Thundorf für die Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Außenbereich vor. Der Gemeinderat erteilte schon damals bei der Bauvoranfrage sein gemeindliches Einvernehmen, so dass der Antrag auf Baugenehmigung und Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes der zehnmal zehn Meter großen Maschinenhalle nur noch Formsache war. Allerdings kam ein Einwand, ob die Halle privilegiert genutzt wird, worauf zu achten wäre.

Rat lehnt Gabionen ab

Dem Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Einfriedung auf dem Grundstück Sonnenhang in Rothhausen wird aufgrund einiger Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht stattgegeben. Der Antragsteller plant aus Sicherheits- und Privatsphäreaspekten eine Einfriedung an der Grundstücksgrenze mit Gabionen, was in dieser Form vom Thundorfer Gemeinderat einstimmig abgelehnt wurde. mib