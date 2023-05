Ermittlungen der Polizei Mellrichstadt und der Polizei Bad Neustadt haben zur Identifizierung dreier Einbrecher geführt. Der Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und erließ Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Das Trio war Mitte April in ein größeres Bekleidungsgeschäft in Bad Neustadt eingebrochen und hatte versucht, in einen nahe gelegenen Sonderpostenmarkt einzudringen. Der Sach- und Beuteschaden wurde jeweils mit mindestens 2500 Euro beziffert, so die Polizei .

Die Täter flüchteten zunächst, aber nach nur wenigen Stunden konnten drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren trotz Maskierung als Täter durch zusätzlich hinzugezogene Polizeibeamte identifiziert werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten Teile der Beute und stellten sie sicher. Nach der vorläufigen Festnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen zunächst ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass zwei der drei Jugendlichen auch noch für zwei Einbruchsversuche und zwei Einbrüche in eine Bäckerei in Mellrichstadt sowie einen Einbruch in eine Apotheke verantwortlich sind, so die Polizei . In der Bäckereifiliale hatten sie zunächst einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Bei einem weiteren Einbruch nahmen sie einen Tresor aus der Filiale mit, in dem sich eine niedrige dreistellige Menge Bargeld befand. Am selben Tag sollen die beiden auch noch versucht haben, in eine Apotheke in Mellrichstadt einzubrechen.

Die Höhe des Schadens, den die jungen Leute angerichtet haben, schätzt die Polizei auf insgesamt knapp über 6000 Euro. Ein 16-Jähriger wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der folgte dem Antrag des Staatsanwalts und erließ Untersuchungshaftbefehl , unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls. pol