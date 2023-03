15 neue Mitglieder hat der FC Victoria Poppenroth im vergangenen Jahr hinzugewonnen. Vorsitzender Christoph Schäfer führte das in der Generalversammlung auf die gute Jugendarbeit im Bereich Fußball und Kinderturnen zurück. Mit der U9-Mannschaft konnte der FC sogar die aktuell einzige eigenständige Fußballmannschaft in Bad Kissingen melden, sagte er.

Eine positive Bilanz konnte auch die Tennisabteilung des FC ziehen. Zu den Poppenroth-Open und dem Poppen-Doppel seien viele begeisterte Tennisspieler und Zuschauer gekommen.

Die Abteilungsleiterin für den Bereich Gymnastik, Stefanie Schäfer, berichtete vom vielseitigen Programm. Sie betonte, dass die Kurse auch Männern offen stehen.

Auch im gesellschaftlichen Bereich war der FC wieder aktiv. Highlihts seien der 1. Mambo-Cup und der Poppenrother Weihnachtswald gewesen, hieß es in der Versammlung. Und natürlich hat der Verein auch am 1. Tag der Vereine unter dem Motto „Mir sän Popperouth“ teilgenommen. Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein breites sportliches und gesellschaftliches Angebot geben.

Schließlich verabschiedete Vorsitzender Christoph Schäfer Schriftführerin Verena Wolf und Beisitzer Jürgen Wolf aus ihrem Amt. Beide hatten beschlossen, aufzuhören. Sie hätten sich auch über viele Jahre als Trainingsleiter für die Fußballmannschaften beziehungsweise Skigymnastik, Damengymnastik und Showtanzgruppen engagiert.

Ehrenvorsitzende Angelika Haßfurter bezeichnete Jürgen und Verena Wolf in ihrer Laudatio als „Allzweckwaffe“ im Verein, ohne die der FC heute nicht da stehen würde, wo er steht. Christoph Schäfer , Claudia Wehner und Michael Metz überraschten die beiden mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern. Außerdem wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt:

25 Jahre Mitgliedschaft: Nico Bollwein, Christine Goll , Fabian Werner, Philipp Goll, Rosi Manger, Raphael Kleinhenz, Julian Kühnlein, Klaus Bollwein, Gabi Kleinhenz und Florian Wehner

40 Jahre: Anneliese Hahn und Roland Hellmuth.

50 Jahre: Jürgen Kröckel, Gregor Metz, Klaus Schmitt, Jürgen Wolf , Rudi Schmitt, Alfred Kröckel, Jürgen Back, Michael Kaufmann und Lothar Metz.

60 Jahre: Ulrich Goll , Karl-Heinz Kröckel, Günther Pfrang, sowie Georg Pfülb.

65 Jahre: Gerhard Metz und Paul Müller .

Die Wahl ging zügig über die Bühne, weil es bereits in der Versammlung eine vollständige Wahl-Vorschlagsliste gab. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Christoph Schäfer (1. Vorsitzender ), Claudia Wehner (2. Vorsitzende ), Alexander Metz (Kassierer), Michael Metz (Abteilungsleiter Fußball), Stefanie Schäfer (Abteilungsleiterin Gymnastik ), Janina Sollner (Jugendleiterin), Frank Kleinhenz (Abteilungsleiter Tennis), Marliese Schäfer, Peter Reckert, Nicole Belz, Marcel Kleinhenz, Martina Saliger (alle Beisitzer), sowie Angelika Haßfurter und Christian Kröckel (Kassenprüfer). Neu in ihre Ämter gewählt wurden Daniela Pfrang (Schriftführerin), Sebastian Schmitt, Kerstin Reckert und Patrick Kaess (alle Beisitzer). Der Vorsitzender bedankte sich bei der ausgeschiedenen Beisitzerin Simone Hartmann, die nicht mehr kandidiert hatte. red