Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung des Karnevalvereins Blau Weiß Elfershausen im Mittelpunkt. Im Vorfeld hatte der noch amtierende 1. Gesellschaftspräsident Björn Rasch erklärt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Nach einigen Vorschlägen und Diskussionen über dieses doch sehr wichtige Amt, hat sich Jürgen Seit abermals bereiterklärt dieses Amt zu übernehmen. Er ist bereits über 22 Jahre im BW Vorstand tätig und hatte das Amt des 1. Gesellschaftspräsidenten bereits schon einmal über zwölf Jahre inne. An seine Wahl verknüpfte er den zwingenden Einsatz des Präsidiums und der Elferräte bei kommenden Aufgaben und Events. Den Wahlausschuss bildeten der 1. Bürgermeister und die Ehrensenatoren Siegfried Gierling und Rudi Haun.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis 1. Gesellschaftspräsident Jürgen Seit , 2. Gesellschaftspräsident (Neu) Ivo Hauer, Schriftführerin Petra Herrmann, 1. Kassier Alexander Landgraf, 2. Kassier Frank Roth. Die Kassenprüferinnen Sabrina Langhärig und Melissa Schröttle wurden in ihrer Aufgabe bestätigt.

Kleine Änderungen an diesem Abend war neben der Wahl des Sitzungspräsidenten die Wahl der Elferräte. Als Sitzungspräsident wurde Enrico Langhärig mit hoher Zustimmung in seinem Amt bestätigt. Als Elferräte wurden wieder gewählt: Andreas Veth, Elvi Baier, Frank Geier, Ilona Sell-Rasch, Kristina Dietz, Marc Kleespies, Melanie Seit, Monika Gierling, Norbert Fink, Rainer Winter, Roland Mecke, Steffi Roth-Landgraf, Tino Müller, Nicole Schäfer, Björn Rasch, Johannes Hey, Stephan Günther, Beate Günther, Hans-Steffen Büttner. Drei neue Elferräte wurden mit Johannes Thomas, Selina Hauer und André Nagelsmann in den Reihen der Blau Weißen aufgenommen.

Der noch 1. Gesellschaftspräsidenten Björn Rasch begrüßte neben den Mitgliedern, den 1. Bürgermeister Johannes Krumm, sowie die Ehrensenatoren Siegfried Gierling, Rudi Haun und Willi Sell sowie das Ehrenmitglied Christa Seeger. Der Bürgermeister hob hervor, wie wichtig ein aktiver Verein für die Gemeinde und auch für das Ansehen außerhalb der Gemeinde sei.

Björn Rasch bedankte sich bei seinem Präsidium, allen Aktiven, dem aktuellen Prinzenpaar, den Sitzungspräsidenten und denjenigen, die einzelne spezielle Aufgaben im Verein innehaben. Nur so könne der Verein am Leben erhalten werden. Der Bericht des Kassiers wurde wieder mit Interesse verfolgt und ergab, dass der Verein auf soliden Füßen steht. Das wurde auch durch die Kassenprüferinnen bestätigt, die Entlastung erfolgte einstimmig. red