Die Stadt Bad Kissingen pflegt seit 1978 eine Städtepartnerschaft mit der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Im Zuge dieser freundschaftlichen Beziehung finden am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, zwei Lesungen in der Stadtbücherei Bad Kissingen statt.

Josef Weidinger, der zuständige Beirat für Bad Kissingen in Eisenstadt, liest am Freitag, 31. März, um 18 Uhr, in der Stadtbücherei aus seinem historischen Roman „Salla – Das Pestdirndl“. Das Buch beschreibt eine Zeit in der Mitte des 17. Jahrhunderts, in der die Menschen aufgrund der Pest starben, entführt, bedroht oder vertrieben wurden. In diese Zeit wird Salla hineingeboren, eine außergewöhnliche junge Frau, die trotz schwierigster Umstände und innerer Zweifel die Kraft aufbringt, sich um ihre Mitmenschen auf einzigartige Art und Weise zu kümmern.

Am Samstag, 1. April, sind die kleinen Bücherfreunde an der Reihe. Weidinger liest um 11 Uhr in der Kinderabteilung der Stadtbücherei aus seinem Kinderbuch „Von Bären und Raupen – Größe wird nicht in Zentimetern gemessen“. Auf einer prächtigen Wiese lebt eine kleine Raupe, die am liebsten auf Brennnesselblättern sitzt – die frisst sie nämlich am liebsten. In der Nähe wohnt ein lustiger, stets hungriger Bär. Die Raupe möchte so groß wie der Bär sein. Im Laufe der Geschichte stellt sich aber heraus, dass genau ihre Größe und ihre speziellen Fähigkeiten die kleine Raupe zu einer richtigen Heldin machen. Im Anschluss an die Lesungen besteht die Möglichkeit, dem Autor Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten (Tel. 0971/807 4221 oder in der Stadtbücherei ). red