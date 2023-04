Nach einem Jahr der Wartezeit sind nun die letzten Unterschriften geleistet und der Verein Bad Kissinger Köche ist aus dem Vereinsregister gelöscht worden. „Nehmen wir es mit den Worten von Albert Schweitzer : „Begeisterung ist ein guter Treibstoff, doch leider verbrennt er zu schnell. Genau hier finde ich mich wieder“, schreibt der letzte Vorsitzende des Vereins Bad Kissinger Köche , Michael Seufert, in einem Bericht an die Zeitung. Er ist im Jahr 1990 in den Verein eingetreten. Und hat einen regen, aktiven und facettenreichen Verein erlebt.

Man hat sich ausgetauscht, kontrovers diskutiert, Fortbildungen gemacht, so Michael Seufert. Die Mitglieder hätten das Leben der Stadt Bad Kissingen widergespiegelt. Jedes Mitglied habe Wertschätzung erfahren, für viele sei der Verein ein Sprungbrett gewesen. Der intensive und direkte Kontakt zum Nachwuchs war durch die ansässige Berufsschule gegeben.

Dann lässt Michael Seufert die Geschichte des Vereins der Kissinger Köche Revue passieren: Im Jahre 1904 ist der Verein bei einer gemütlichen Feierabendrunde der Inhaber der damaligen Hotels und Sanatorien gegründet worden. Über die ersten Jahrzehnte ist nicht viel bekannt.

Aber nach dem zweiten Weltkrieg wurde Bad Kissingen mit seinen vielen Kurhäusern zum Mittelpunkt der Kuren. Sogar Deutschlands oberste Staatsdiener waren in Bad Kissingen immer wieder zu Gast. Das damalige Kur-Haus Dappers war eine der ersten Adressen und Erich Möller, der Küchenpatron, wusste, wo er hinwollte. Als Vereinsvorsitzender von 1949 bis 1973 leitete er den Verein ausgesprochen geschickt und zielstrebig.

So begrüßte er 1953 Bundespräsident Theodor Heuss , holte die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Köche Bayerns in die Stadt und richtete über viele Jahre Kochkunstausstellungen im Regentenbau aus. Uns so schrieb der damalige Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen , Hans Weiß: „Das meisterliche Können der hiesigen Köche und Konditoren ist ein bedeutender Werbefaktor für unser Weltbad. Im Interesse der Stadt wie seiner Gäste wünsche ich dem Verband daher, dass er mit seinen Leistungen weiterhin Bad Kissingen Ehre machen möge.“

Zum 50-jährigen Bestehen gab es wieder eine große Nationale Kochkunst-Ausstellung, bei der Fritz Wandres eine besondere Auszeichnung für seine Zuckerarbeit erhielt. Als Kriegsversehrter mit nur einem Arm und Chef-Patissier aus dem Sanatorium von Dapper bildete er den Regentenbau maßstabsgetreu nach.

Erich Möller war auch der Verfasser des ersten Diätkochbuchs, das sein Vereinskollege und damaliger langjähriger Schriftführer Günther Schneider schrieb.

1969 fand dann der erste Diätkochkurs vom Verband der Köche Deutschland und der Gütegemeinschaft Diät unter der Leitung der Bad Kissinger Köche statt. In Bad Kissingen wurde schon 1967 die Meisterprüfung abgenommen, bevor sie dann Ende der 90-er Jahre nach Würzburg abwanderte.

Dafür kam der Kurs „Diätetisch geschulter Koch“ nach Bad Kissingen , als erster und einziger Kurs mit zwei Zertifikaten. Zum einen mit dem Titel der DGE und zum anderen mit dem der IHK.

Erich Möller saß einige Jahre als Vizepräsident dem Verband der Köche Deutschlands sowie dem Landesverband vor und brachte viele Köche aus Bad Kissingen und dem Kurhaushotel nach oben.

Josef Schmitt , bekannt als Seppl, war lange Jahre sein Stellvertreter, bevor er 1973 den Vorsitz des Vereins übernahm und weiterführte. Er ist einer der wenigen Köche in Deutschland, die sich die Goldene Kochmütze erkocht haben. Weitere Träger aus Bad Kissingen sind beziehungsweise waren Herbert Schlereth, Karl-Heinz Kaffer und Heinrich Kunzmann.

Neben seinem Engagement für den Verein war Seppl als Juror bei zahlreichen Kochkunstausstellungen in Frankfurt und ganz Deutschland unterwegs. Er hat über 30 Jahre lang mit den Kollegen Günter Schneider und Jochen Schulze die Meisterprüfungen in Regensburg abgenommen. 2006 wurde dem Ehrenvorsitzenden des Vereins der Kissinger Köche die Bürgermedaille der Stadt Bad Kissingen verliehen. Seinen Vorsitz gab er 1998 an Erich Matejsek ab, der ihm bereits seit 1990 als Stellvertreter zur Seite gestanden hatte.

Ein weiterer Vertreter der Köche aus Bad Kissingen , der den Namen der Stadt über Jahre präsentierte, ist der langjährige Pächter des Kurgarten Cafés, Rüdiger Schindler. Er war Patissier der deutschen Köche-Nationalmannschaft und erhielt unter anderem den Goldenen Löwen von Singapur überreicht. Mit seinen Schokoladenschaustücken hat er Kunstwerke geschaffen, die seines gleichen bis heute suchen.

Auch die Stadtmeisterschaft, die ein Sprungbrett für den Nachwuchs der Jungköche in der Region ist, hat der Verein ins Leben gerufen. Die Kissinger Köche sind nach wie vor bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben im Ausbildungsberuf Koch/ Köchin und in der Diätetik tätig.

Der Höhepunkt im Vereinsjahr war seit den 60-er Jahren der Ball der Bad Kissinger Köche . Dieser fand anfangs im Saalehof statt, bevor die Köche wegen des enormen Zuspruchs den Ball in den Regentenbau und in die Wandelhalle verlegten. Die Stadt Bad Kissingen erhielt über 50 Jahre zur Weihnachtszeit 100 gefüllte Weihnachtspäckchen für bedürftige Bürger der Stadt. Und zum Muttertag standen die Köche immer in der Stadt, um für einem guten Zweck Spargel zu schälen. In den besten Jahren hat es der Verein schon mal auf mehr als eine Tonnen Spargel geschafft. red