Zum Abschied gab es Tränen der Rührung, als die offizielle Übergabe des Schützenmeisteramtes von Nadine Müller an ihre Schwester Jennifer Beck vollzogen war. Immerhin acht Jahre führte Nadine Müller die Schützengesellschaft, nachdem sie das Amt seinerzeit von ihrem Vater Manfred Beck übernommen hatte. Sie sprach zum Abschied lediglich von einer „Pause“, die sie einlegen möchte: Die Schützengesellschaft wird ihre Hilfe weiter gebrauchen können, befindet sich der Verein doch weiter auf Wachstumskurs.

Neun neue Mitglieder ließen die Zahl auf 79 hochschnellen, ein Verdienst von Yannick Grünewald, wie Nadine Müller ausführte, denn davon seien allein sechs Jugendliche. Vor 25 Besuchern erinnerte sie an die Aktionen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Zu einem Highlight habe sich die Teilnahme am Oktoberfestlandesschießen entwickelt, an dem auch dieses Jahr wieder mit dem Bus des Schützengaus teilgenommen werden soll. Für den 23. September sind schon Plätze im Schützenzelt des bayerischen Sportschützenbundes reserviert, teilte Gauschützenmeister Norbert Mahr in seinem Grußwort mit.

Sportwart Volker Mauer erinnerte an die Leistungen der aktiven Schützen, von denen die Luftgewehrmannschaft sich in der recht anspruchsvollen A-Klasse Süd wacker schlägt. Auch die Luftpistolenmannschaft hat sich in ihrer Klasse etabliert. Immer wieder herausragend sind die Schießleistungen von Jennifer Beck, die sich mit einem zweiten Platz bei der Gaumeisterschaft für die Bezirkswettkämpfe in Haibach qualifiziert hatte. Dort gab es mit 388 Ringen einen mittleren Platz bei knapp 60 Teilnehmern.

Geehrt wurden für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft Bruno Weimann und für 40 Jahre Michel Geutner.

Das Ehrenzeichen in Bronze für besondere Verdienste um die Schützengesellschaft verlieh der Gauschützenmeister an René Weimann, Manuel Elflein und Yannick Grünewald. Die Ehrung in Silber erging an Nadine Müller .

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:

Schützenmeister ist Jennifer Beck (neu für Nadine Müller ), 2. Schützenmeister ist Maximilian Gock (neu für Jennifer Beck), Kassier ist Robert Peuker (neu für René Weimann), Schriftführer bleibt Yannick Grünewald, Sportwart ist Volker Mauer und Jugendwart Manuel Elflein.Kassenprüfer sind Bernd Müller und Markus Röß, Ausschussmitglieder sind Alexander Bäuml, Dominik Englert, Maximilian Gock, Leonard Terwart und Leah Schmitt. mel