Manch einer ist froh, wenn er ein Buch pro Jahr liest. Es geht aber auch ganz anders, wie die Statistik der Stadtbibliothek Hammelburg zeigt. Unter anderem gibt sie Aufschluss darüber, welche Lesergruppen innerhalb eines Jahres die meisten Medien ausgeliehen haben. Durchschnittlich eins am Tag hat die Topleserin der Kategorie „Erwachsene“ gelesen. Kerstin Becker liegt mit 341 Entleihungen ganz vorne. So viel Einsatz wurde mit einem Gutschein über einen Jahresbeitrag der Stadtbibliothek belohnt. „Ich komme gerne mit den Kindern zum Stöbern und Bücherausleihen vorbei. Dass es aber so viele waren - damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Kerstin Becker.

Der Titel „Topleser Kinder“ ging diesmal an zwei Kinder: die Zwillinge Zoe und Noah Kessler lagen mit 440 und 432 Entleihungen ganz nah beieinander. Die beiden dürfen sich ein Jahr lang kostenlos ihre Bücher ausleihen.

Wer denkt, Kinder lesen nicht mehr, sollte sich die Klasse 1b der Grundschule Hammelburg und ihre Lehrerin Kirsten Büchs ansehen: mit 331 Entleihungen gewinnen sie in der Kategorie „Topleser Institutionen“. Als kleines Dankeschön gab es eine Süßigkeiten-Pyramide für die ganze Klasse. red/Fotos: Melanie Abel