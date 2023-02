Am Samstag, 4. März, gibt es im Kunsthaus Bad Brückenau e.V. ein besonderes Schmankerl: „Saoirse Mhor and friends“ sind zu Gast in Bad Brückenau , nachdem einige Termine mit dem Irish Folk Trio Corona zum Opfer fielen. Mit dem mehrfach preisgekrönten irischen Songwriter Saoirse Mhor, Fingerstyle-Gitarristen Michael Busch und dem sensiblen Geiger Stefan Emde treffen sich auf Einladung des Kunsthauses Bad Brückenau e.V. drei Musiker mit einer „gemeinsamen irisch-keltischen Seele“ wieder einmal in Bad Brückenau , wo sie schon mehrmals für ein ausverkauftes Haus sorgten. Der gebürtige Ire Mhór, bis 2018 Frontmann der Folkrockgruppe FLEADH aus der Rhein-Neckar-Region wurde mehrfach für den besten Folk-Song und als bester Folk-Singer ausgezeichnet.Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Georgihalle. Anmeldung/Karten: kuhaus@web.de Foto: Mark Bloomer