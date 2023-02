Mit dem mehrfach preisgekrönten irischen Songwriter Saoirse Mhor, Fingerstyle-Gitarristen Michael Busch und dem Geiger Stefan Emde treffen sich auf Einladung des Kunsthaus Bad Brückenau e.V. drei Musiker mit einer irisch-keltischen Seele wieder einmal in Bad Brückenau , wo sie schon mehrmals für ein ausverkauftes Haus sorgten. Laut Pressemitteilung der Veranstalter spielen die Musiker am kommenden Samstag, 4. März, ab 19.30 Uhr in der Georgihalle.

Der gebürtige Ire Mhór, bis 2018 Frontmann der Folkrockgruppe Fleadh aus der Rhein-Neckar-Region wurde laut Mitteilung mehrfach für den besten Folk-Song und als bester Folk-Singer ausgezeichnet. Der Singer und Songwriter ging musikalisch auch eigene Wege. Mit dem Album „Ghosts of tommorow“ war er nominiert beim German Rock and Pop Award und German Record Critics Award, 2021 mit seinem neuen Album für den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Atmosphärisches aus Irland

Er gehört zu den bekanntesten zeitgenössischen irischen Songwritern. „Handwerklich und atmosphärisch überzeugend“, so Kritiker, knüpft er an irische Traditionen an. Die Texte reflektieren oft die dunkleren Seiten des Daseins, erzählen von Sorgen, Nöten und Schicksalen, die Saoirse Mhor mit seiner warmen, mit leichtem Timbre versehenen Stimme vorträgt.

Die Musik des Fingerstyle-Gitarristen Busch ist von Folk-, Rock- und Jazzelementen geprägt, besonders spürbar sind keltische Einflüsse. Er stand bereits mit vielen bekannten Größen der internationalen Celtic- und Akustikszene auf der Bühne. Eigenständig in Interpretation und Ausdruck, verleiht sein Spiel den verschiedenen Geschichten eine gemeinsame musikalische Seele und erschafft für den Zuhörer eine Welt voller wohltuender Sensibilität, erfrischender Dynamik und Spiritualität. Der sensible Geiger Stefan Emde komplettiert das Trio auf seine ganz eigene Weise, untermalt und akzentuiert die Songs.

Beim Auftritt im Oktober 2020, kurz vor Veröffentlichung des neuen Albums „Minor Tales Major Stories“, versprachen sie, in zwei Jahren wiederzukommen – mit etwas Verspätung wird das nun wahr. Anmeldung unter kuhaus@web.de.