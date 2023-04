Bei den Einladungen zu der Jahreshauptversammlung gingen die Verantwortlichen der Jagdanliegergenossenschaft Hassenbach dieses Mal neue Wege. Insgesamt wurden 72 Einladungen schriftlich versandt. Leider brachte es nicht den gewünschten Erfolg, aber immerhin nahmen 19 Personen an der Versammlung teil.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr freute sich Jagdvorsteher Hubert Schmitt, dass es keine größeren Probleme gab. Sein Dank ging an Philipp Bausch, den stellvertretenden Betriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten für die Spende eines Wildschweins für die Hassenbacher Kirmes. Dies sagte der Betriebsleiter auch für dieses Jahr wieder zu.

Guter Kompromiss gefunden

Wie in den Jahren zuvor wird der größte Teil des Pachterlöses der Gemeinde für die Erhaltung von Wegen und Gräben zur Verfügung gestellt. Ein kleiner Anteil wird für eigene Kosten verwendet.

In seinen Grußworten berichtete Oberthulbas Bürgermeister Mario Götz von kleineren Arbeiten in Hassenbach . Er bedankte sich bei Bausch für das 1. Jagdjahr. „Der Wandel läuft in geordneten Bahnen. Es wurde ein guter Kompromiss gefunden zwischen der Jagd, dem Wald und der Landwirtschaft“, so Mario Götz. Sein Dank ging auch an den gesamten Vorstand: „Alles wird vorbildlich erledigt. Es herrscht ein gutes Miteinander.“

„Im ersten Jahr wird immer etwas angepasst“, rechtfertigte Philipp Bausch kleine Veränderungen. Das Ziel sei es, die Wildschäden einzudämmen. „Es muss aber für alle tragbar sein“, so Bausch. Im Bereich Hassenbach gibt es sehr viel Rotwild. Mit einer „stress- freien Intervalljagd“ wolle man dem Rotwild auf den Pelz rücken. Über 60 Prozent des Wildes wurde über Sammelansitzungen erlegt. Geplant seien auch Nachtverbotszonen, in denen nicht geschossen werden darf, informierte er. sml