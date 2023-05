Über Stock und Stein verlief die abenteuerliche Grenzwanderung der Riedenberger Feldgeschworenen. Entlang nahezu vergessener Grenzen führten Günther Seuring und Norbert Hergenröder die fast vierzigköpfige Wandertruppe bei herrlichem Frühlingswetter. Günther Seuring hatte in den Vorwochen die Tour erarbeitet.

Los ging es an der Straße zum Berghaus Rhön. Der Weg führte dann durch Wald und Flur entlang der eingezeichneten Grenzen. Die Wanderer passierten Gemarkungen mit interessant klingenden Namen wie Flössen, Speuzer, Gebrannte, Dachslöcher und Tannen bis zu den Rosengärten, wo man eine ausgiebige Rast mit Brotzeit machte.

Norbert Hergenröder erzählte unterwegs überlieferte Geschichten über die schwere Arbeit, die die Bewirtschaftung dieser steilen und abgelegenen Wälder und Wiesen erforderte. Einige Teilnehmer konnten sich noch an diese Zeiten erinnern. Einer berichtete, dass früher Schulkinder Bäume gepflanzt haben. „Jedes Kind bekam einen Baum in die Hand, dann wurde hinausgelaufen und jedes Kind hat seinen Baum gepflanzt“, so die Erzählung.

Hüterechte von früher

Skurril ist auch die Tatsache, dass Gemarkungsgrenzen nicht immer gleich Grundstücksgrenzen sind. So befinden sich einige Oberbacher Grundstücke auf Riedenberger Gebiet. „Das hatte vermutlich mit sogenannten Hüterechten zu tun“, erläuterte Norbert Hergenröder den Teilnehmern. Nach 13 Kilometern und fünf Stunden Wanderung erreichten die Grenzgänger die Riedenberger Ortsgrenze wieder. Im nächsten Jahr soll ein weiterer Streckenabschnitt abgelaufen werden.