Inna Prokopenko ist kurz nach Kriegsausbruch aus Saporischschja nach Deutschland geflohen. Anfang März ist innerhalb weniger Minuten die Entscheidung gefallen, dass sie zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Enkel die Flucht mit dem Zug antreten sollte. Ihren Ehemann musste sie zurücklassen. In ihrer Heimat hatte Prokopenko Deutsch studiert, deshalb konnte sie schon bald als Lehrerin an der Sinnberg-Grundschule ukrainische Kinder in Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Dafür ist sie dankbar. „Mein Leben hat jetzt zwei Seiten: Zum einen bin ich glücklich, hier in Deutschland zu sein. Die Menschen um mich herum sind sehr freundlich und hilfsbereit“, sagt die 53-Jährige, „andererseits herrscht in meiner Heimat Krieg – das schmerzt. Ich habe meinen Ehemann zehn Monate nicht gesehen und weiß nicht, was mit meinen Verwandten in den besetzten Gebieten ist.“ Ihren ukrainischen Schülern merkt sie die Belastung an: „Sie wollen nur nach Hause zu Papa, nichts anderes.“ Doch Prokopenko ist froh, dass ihr Enkelsohn den Krieg nicht miterleben muss. Für die Zukunft wünscht sie sich Frieden und den Sieg für ihr Land, „auch wenn ich jetzt noch kein Ende sehe“.