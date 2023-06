Die Familiengruppe der Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins war unter Leitung von Melanie Zoll-Albert und Matthias Schmitt bei traumhaftem Bergwetter im Tannheimer Tal unterwegs. Untergekommen ist die 35-köpfige Gruppe im Selbstversorgerhaus der DAV Sektion Geislingen im Haus Schattwald, heißt es in einer Pressemitteilung der Sektion Bad Kissingen .

Die Jugendleiter Louis Kissner und Steffen Schmitt brachen am frühen Samstagmorgen mit der sechsköpfigen Teeniegruppe zu einer gewaltigen Mehrseillängenklettertour am Aggenstein auf. Unterstützt wurden sie vom erfahrenen Fachübungsleiter Andreas Grau. Zuerst musste der Aufstieg zur Bad Kissinger Hütte bewältigt werden. Da auch ein Arbeitseinsatz auf der Hütte stattfand, konnte das Klettermaterial mit der Materialseilbahn nach oben geschafft und so Kraft für die Kletterei gespart werden.

Auf der Bad Kissinger Hütte mit Helm, Gurt und Seil ausgestattet, brach die „Teenie-Klettergruppe“ zur Klettertour auf. Mit drei Dreier-Seilschaften bezwangen sie in gut drei Stunden die 300 Höhenmeter zum Gipfel des Aggenstein. Manch einer wuchs hierbei über sich hinaus, denn die Kletterroute war sehr ausgesetzt und es gab „viel Luft unter den Sohlen“.

Die restliche Familiengruppe brach etwas später auf und nahm den gleichen Weg auf die Bad Kissinger Hütte von Grän/Enge aus. Nach unglaublichen zwei Stunden und zwanzig Minuten kamen alle an der Hütte an. Eine Mädelsgruppe aus sieben und zehnjährigen Kindern nahm die Führungsrolle von Anfang an ein und führte die Gruppe zielsicher hinauf. Zwischendurch lies der „Berghase“ kleine Motivationsnaschereien auf den Weg fallen. Es war eine sehr kurzweilige Wanderung ohne Gemurre. Und selbst der kleinste Bergsteiger der Gruppe, der dreijährige Kilian, kam nach nur drei Stunden oben an. Er hatte den ganzen Weg selbstständig geschafft.

Mit Hüttenleckereien gestärkt zogen die meisten der Gruppe weiter zum Gipfel des 1987 Meter hohen Aggenstein, dem Hausberg der Bad Kissinger Hütte. Nach kurzer Kletterei, gesichert am Stahlseil, kamen die Kinder und Eltern oben an. Exakt zur richtigen Uhrzeit. So konnten sie am Gipfel die sechs Teeniekletterer beobachten, die gerade ihre anstrengende und kräftezehrende erste freie Felskletterei beendeten.

Gemeinsam ging es dann an den Abstieg. Die Kinder hatten am Abend immer noch genügend Kraft, und so gab es mit dem Tischbouldern lustige Verrenkungen um den Biertisch. Am Abend gab es noch ein Highlight. In Nesselwängle und Grän-Haldensee wurden zum Herz-Jesu-Fest an den Berghängen Feuer entzündet. So konnten einige der Gruppe vom Tal aus die wunderschönen brennenden Symbole wie betende Hände, Kreuz und Rosenkranz auf den Bergen und die Fackellinien auf den Bergkämmen bestaunen.

Am Sonntagmorgen ging es für 31 Kletterer in den Ostrachtalerklettersteig. Wie eine Kletterraupe blockierten sie bei traumhaftem Bergwetter diesen kurzen familien- und kinderfreundlichen Klettersteig. Für einige ein erstes Gewöhnen an die Höhe und echte Felskletterei. Routiniert führten die Leiter die Familiengruppe durch den Klettersteig und unterstützten bei „Wo lange ich nun hin?“ und „Wie komme ich da weiter?“. Glücklich kamen die Kletterer durch die Felswand nach oben und legten nach gemeinsamer Rast den kurzen Abstieg zurück. Voller schöner Bergerlebnisse trat die Gruppe die Heimreise an. red