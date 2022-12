Wie in jedem Jahr am 2. Sonntag im Dezember waren Eltern und Geschwister , Großeltern und Angehörige eingeladen, in einer Feier in der Erlöserkirche der verstorbenen Kinder zu gedenken. Betroffene Mütter , die Klinikseelsorger des St.-Elisabeth-Krankenhauses und die Christian Presl-Stiftung bilden seit Jahren ein Team, das diese Gedenkfeier vorbereitet und gestaltet, wie die Presl-Stifung der Presse mitteilt. Auch in diesem Jahr hätte sich wieder eine große Zahl von Menschen eingefunden, die um ein Kind trauern und es schmerzlich vermissen.

In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter der Überschrift „Engel“. Luigi Parente umrahmte das Ganze mit seiner Musik auf der Harfe, die sehr gut dazu geeignet sei, den eigenen Gedanken und Emotionen nachzuspüren. red