Backe, backe Plätzchen, hieß es an den Nachmittagen in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien in der Schulküche der Jakob-Kaiser-Realschule, denn dort trafen sich die Tutoren mit den Fünftklässlern zum Plätzchenbacken. Nach einer Einteilung in Kleingruppen und dem richtigen Outfit, denn jeder musste eine Küchenschürze mitbringen, wurde Teig angerührt und geknetet, Schokolade geschmolzen, es wurden lustige Figuren ausgestochen und Plätzchen bunt verziert. Das Backen machte sichtlich Spaß - und das nicht nur den großen, sondern auch den kleinen Backmeistern. Am Ende durften sich alle noch ein paar leckere Plätzchen für zuhause einpacken. red