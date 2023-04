Ärzte, Apotheker , medizinisches Fachpersonal und Lokalpolitiker aus derRegion in und um Schlüchtern haben erstmals gemeinsam an einem Tisch Platz genommen. Auf Einladung von Bürgermeister Matthias Möller (parteilos) diskutierten die rund 30 Teilnehmer über die „Zukunft des Gesundheitsstandortes Schlüchtern “. Unter den Gästen waren nicht nur Hausärzte , sondern auch Fachmediziner und Mitarbeiter der Main-Kinzig-Kliniken, Apotheker und vom Main-Kinzig-Kreis Dr. Jasper Plath, Beauftragter des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr.

Eines wurde bei dem 90-minütigen Treffen in der Stadthalle klar: Der Ärztemangel ist längst auch in der Region spürbar. Da es nur noch drei Pharmazien in Schlüchtern gibt, müssen die Apotheken mehr Notdienste übernehmen.

Einig waren sich alle, dass die Attraktivität der Region gesteigert werden müsse. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Schaffung von ausreichend Betreuungs- und Kindergartenplätzen. Da zunehmend Frauen Medizin studieren, sei eine zuverlässige Versorgung ihrer Kinder fundamental. Auch die Schaffung von Wohnraum, beispielsweise in „Boarding“-Häusern, sowie eine bessere Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr seien wichtige Faktoren. Eine Schlüsselrolle käme den „Medizinischen Versorgungszentren“ zu, so der Tenor. Junge Ärzte wollten heute lieber angestellt sein und nicht mehr die Belastung der Selbständigkeit auf sich nehmen. Einzelpraxen hätten keine Zukunft.

Schlüchtern müsse ein Benefit-Paket schnüren und an den Universitäten präsentieren, um mit den großen Städten konkurrieren zu können. Verwiesen wurde auf das erfolgreiche Konzept „Landpartie 2.0“ im Landkreis Fulda, bei dem Medizinstudenten einen Einblick in Landarztpraxen bekommen. Als Sofortmaßnahme will Bürgermeister Möller mit einer neuen Werbeagentur jetzt eine Imagekampagne starten.