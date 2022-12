„Auch wenn es um Wasser und Abwasser geht, kann es doch trocken rüberkommen“, leitete Kämmerer Frank Geier die Vorstellung der beiden dazugehörigen Satzungen ein. Geier erläuterte die von ihm erstellte Globalkalkulation und erinnerte an den 2005 getroffenen Beschluss, dass die Kosten nicht über Beiträge, sondern über die Gebühren erhoben werden.

Leitungen sollen erneuert werden

Geier informierte auch darüber, dass die Gesamtwassermenge, die der Markt Oberthulba an die Bürger verkauft, leicht gesunken sei. Dies wäre natürlich für die Nachhaltigkeit gut, verteuere aber den Wasserpreis indirekt auch mit. In der kommenden Kalkulationsperiode 2023 bis 2026 stünden die folgenden Projekte auf der Agenda, die zum Teil auch schon begonnen worden seien: Arbeiten an der Grabenbrunnenquelle, Erneuerung der Brunnenpumpen Thülbigsgrund, Erneuerung der Leitungen in der Straße „Am Spielplatz“, „Am Weidengässlein“, „Kissinger Straße“ und „Steinstraße“ in Frankenbrunn und einiges mehr. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Neuer Wasserzähler

Ab dem nächsten Jahr werde außerdem der funkauslesbare Ultraschallwasserzähler im gesamten Gebiet der Marktgemeinde verbaut. Den kostenmäßigen Mehraufwand für die Nichtnutzung des Funkmoduls bezifferte der Rat auf 20 Euro pro Jahr. Auch habe der Markt Oberthulba Wasserverluste zu verzeichnen, die über dem Durchschnitt lägen. Das sei darauf zurückzuführen, dass eine erhebliche Menge des geförderten Wassers verbraucht werde, ohne dass eine Erfassung über Wasserzähler erfolge. Das geschehe für Feuerlöschzwecke (Übungen und Einsätze), beim Verbrauch auf den Friedhöfen und bei Wasserrohrbrüchen. Gerade am Sitzungstag hätte man wieder einen Wasserrohrbruch gehabt. Der Verlust durch defekte Leitungen hätte aber in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt werden können, da die Lecksuche nun von einer Fachfirma durchgeführt werde. Aktuell seien noch rund 20 bis 25 Prozent an Wasserverlust zu verzeichnen.

Bei der Entwässerung belaufen sich die Kosten für die anstehenden Maßnahmen auf rund 1,7 Millionen Euro. Im Gremium einigte man sich darauf die Kosten für Wasser von 2,50 auf 2,84 Euro/m³ und die für Abwasser von 2,05 auf 2,65 Euro/m³ anzupassen. Für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Wasserverbrauch ergäben sich damit jährliche Mehrkosten von rund 130 Euro.

„Die Gebührenerhöhungen sind dem Bürger teilweise schwer zu erklären“, sagte Alexander Muth. Man müsse darauf hinweisen, dass man in Oberthulba über die Gebühren finanziere und nicht über Beiträge. Auch Frank Mersdorf hielt die Gebührenfinanzierung für das Gerechteste, und Bürgermeister Mario Götz nannte die Lösung seriös kalkuliert und bürgerfreundlich.