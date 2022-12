Vor 15 Jahren hat Katharina Beck in den Hescuro Kliniken Bad Bocklet ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten begonnen. Heute ist sie als frisch ausgebildete Wundmanagerin (ICW) mehr als nur eine Pflegekraft. Wo andere sich hilflos wegdrehen, wird sie neugierig. „Als Wundmanagerin muss man das können“, sagt die 35-Jährige ganz selbstbewusst. Daneben liebt sie die Herausforderung, herauszufinden, was hilft, damit die Wunde heilt. „Es sind Puzzleteile, die zusammengesetzt werden“, beschreibt sie ihre Arbeit. Die verrichtet die Fachfrau in der geriatrischen Abteilung der Hescuro Kliniken Bad Bocklet . Hier versorgt sie ältere Menschen und jetzt auch deren Wunden. Letzteres ist gar nicht so einfach und darf nur von speziell ausgebildeten Fachkräften erfolgen.

Um Wundmanagerin zu werden, hat Katharina Beck eine umfangreiche Fortbildung absolviert – mehrere Monate und berufsbegleitend. Dazu gehörten neben dem Kursbesuch auch eine Hospitation, ein Hospitationsbericht und eine schriftliche Prüfung. Obendrein war auch viel Selbststudium erforderlich, um sich theoretisches Wissen anzueignen.

Eine echte Herausforderung, doch Katharina Beck hat sie gemeistert. „Und der Arbeitgeber hat mich unterstützt und entsprechend freigestellt.“ Etwa für den Unterricht oder den Hospitationstag. Den hat die damals noch angehende Wundmanagerin im Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt verbracht. „Weil es dort andere, frische Wunden gibt“, erklärt sie. Wissen, das sie nun gut gebrauchen kann. Denn ihre Patientinnen und Patienten durchlaufen eine geriatrische Reha, einige davon waren zuvor im Krankenhaus .

„Andere Wunden hingegen sind oftmals chronisch, was nicht immer an der mangelnden Pflege liegt“, weiß Katharina Beck. Oftmals nehmen die älteren Leute diese als gegeben hin und sagen: „Ach, das passt scho, das ist halt so.“ Umso größer ist dann deren Freude, wenn die Behandlung anschlägt und der Heilungsprozess einsetzt. „Manche freuen sich so sehr darüber, dass die Wunde beispielsweise nicht mehr drei Zentimeter groß ist, sondern nur noch einen Zentimeter“, erzählt die neue Wundmanagerin.

Genau diese Freude und Dankbarkeit sind es, die Katharina Beck an ihrer Arbeit als Pflegekraft liebt. „Ich habe hier in Bad Bocklet 2007 meine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten begonnen und bin danach geblieben.“ Seit der Ausbildung hat Katharina Beck alle Fachabteilungen durchlaufen - die orthopädische, die psychosomatische, die innere. Letztendlich hat sie sich für die geriatrische Abteilung, die zur inneren Fachabteilung gehört, entschieden. Seit sieben Jahren gehört sie zum Geriatrie-Team und hat es nicht bereut. „Es ist eine Erleichterung für die Pflegekräfte und für die Patienten“, zieht sie ein erstes Fazit. Inzwischen ist nicht nur in der geriatrischen Abteilung, sondern auch in den anderen Bereichen ihre Expertise gefragt. red