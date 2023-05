Die letzte Bürgerversammlung der Legislaturperiode hielt Bürgermeister Daniel Wehner jetzt im kleinsten Ort der Marktgemeinde Burkardroth, in Frauenroth . Zwar die Letzten, bekamen die zahlreich erschienenen Frauenröther dafür die neuesten Zahlen des diesjährigen Haushalts präsentiert.

Demnach wurde der Verwaltungshaushalt mit 16,74 Millionen Euro , der Vermögenshaushalt mit 9,11 Millionen Euro angesetzt. Geplant sei die Entnahme von 3,2 Millionen Euro , verbaut werden sollen 6,8 Millionen Euro . Der Rückhalt der Gemeinde betrage aktuell 7,5 Millionen Euro .

Die Marktgemeinde ist seit dem 1. September 2013 schuldenfrei. Aber auch hier werde eine Zeitenwende erfolgen, sagte der Bürgermeister angesichts der massiven Preissteigerungen und hohen Ausgaben in den nächsten Jahren.

Bekanntlich wird die Telekom 2024 damit beginnen, alle Häuser kostenlos mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Ausgenommen sind Aussiedlerhöfe und Sportheime. Die Kosten für deren Anschluss werden mit 90 Prozent gefördert und von der Gemeinde übernommen, hieß es.

Sorge um Strom

„Wo soll der Strom herkommen?“, sprach eine Bürgerin das Thema E-Autos und Wärmepumpen an. Ob die Gemeinde etwas geplant habe. Bürgermeister Daniel Wehner sprach von Plänen, Photovoltaik-Flächen mit Bürgerbeteiligung zu errichten und verwies auf bestehende Anlagen auf den Dächern. Allerdings seien die Stromleitungen in den Dörfern nicht für diesen Bedarf ausgelegt. Etwa 100 Asylanten haben in der Marktgemeinde Unterkunft gefunden. Wie hoch denn die Kosten für deren Unterhalt für die Gemeinde wären, lautete eine weitere Frage. Diese übernehme das Landratsamt. Problematisch sei es jedoch bei den Kindergartenplätzen und der Schule, sagte Wehner. Bei anfallenden Kosten müsse die Gemeinde bezahlen.

Erst einmal abwarten

Eine Frage kam auch zu den „Grundsteuergeschichten“. Ein Bürger soll künftig das Doppelte bezahlen, klagte er. Man wolle erst einmal abwarten, wie sich das Thema entwickle, bevor am Hebesatz eventuell etwas geändert werde, lautete die Antwort des Bürgermeisters .

Wie auf vielen Bürgerversammlungen bereits thematisiert, kritisierte auch ein Frauenröther den stark auf 79 Euro pro Ster erhöhten Holzpreis der Gemeinde.

Fünf Autos stehen um ein Gehöft, eines davon angemeldet, zwei mit identischem Kennzeichen, informierte ein Bürger den Bürgermeister . Zufahrten seien zugeparkt, Bautätigkeiten würden beobachtet und es sollen wohl auch wieder Tiere kommen.

In der Vergangenheit müssen wohl ein Dutzend verendete Hühner lange im Hühnerstall gelegen sein. Und auf „Beschallung“ ab 23 Uhr habe der Frauenröther auch keine Lust.

Gemeinde hat keine Befugnis

Auf dem Anwesen bei der alten Feuerwehr war im Jahr 2018 schon einmal eine Begehung erfolgt, hieß es dazu. Die Gemeinde habe weder Ordnungsamtsbefugnis noch polizeiliche Befugnis. Einzige Möglichkeit sei die Weitergabe der Angelegenheit an das Landratsamt.

Einhalt gebieten soll die Gemeinde dem Abtransport von Holz über Frauenroth . Die Wege würden zerstört. Hier müsse eine Anzeige bei der Polizei erfolgen, beschied der Bürgermeister .

Appell an Besitzer

Zusätzliche Abfallbehälter für Hundekottüten werden in Frauenroth nicht aufgestellt. Moniert wurde, dass die Plastiktüten mit Kot auf die Straße und in die Natur geworfen würden. Schlimm sei es kurz vor der Borstmühle, aber auch bei der „Hoseküh-Ranch“ sähe es nicht besser aus.

Es könne nur an die Rücksichtnahme der Hundebesitzer appelliert werden, sagte Bürgermeister Daniel Wehner und verwies auf einen entsprechenden Artikel, der in der Ortsschelle veröffentlicht war. ksg