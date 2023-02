Einen holprigen Start erlebte das Gewerbegebiet „Auraer Straße“, zu dem die ausführende Baufirma ein Nachtragsangebot in Höhe von knapp 200.000 Euro vorlegte. Das beauftragte Planungsbüro Hossfeld & Fischer überprüfte die Forderung und wies sie zurück. Doch ein Nachtrag von 96.000 Euro schien berechtigt.

„Das fängt ja schon gut an. Noch vor dem ersten Spatenstich stehen Nachtragsforderungen im Raum“, kommentierte Bürgermeister Peter Bergel in der Ratssitzung. Dem Vernehmen nach beinhaltet das Nachtragsangebot fehlende beziehungsweise fehlerhafte Positionen. So wurden die Regenwasserbehandlung und die Einstiegsschächte nicht berücksichtigt, das Betonpflaster ist in falscher Höhe ausgeschrieben. Hinzu kommt, dass eine Kanalinspektion entfällt. Dabei handelt es sich um eine separate Auftragseinholung mit Direktvergabe. Die Summe von 6650 Euro ist abzuziehen von der Forderung. Über die Vergabe dieser Position entscheidet der Marktgemeinderat in der nächsten Sitzung. Mit dem Nachtrag von rund 89.000 Euro erklärte sich das Ratsgremium einverstanden.

Gegen eine weitere Auftragsvergabe im Zusammenhang mit dem 1,16 Hektar großen Gewerbegebiet gab es keinen Einwand. Dies ist die Straßenbeleuchtung für das Areal, einschließlich des Fußwegs entlang der Staatsstraße 2290. Hier legte die Bayernwerk Netz GmbH ein Angebot in Höhe von 20.700 Euro vor. Eingeschlossen sind die Lieferung und Montage von neun LED-Straßenleuchten auf Alu-Masten sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten.

Drei Flächen schon reserviert

Die Stellungnahme zum Versickerungsantrag für Niederschlagswasser fiel gegen eine Stimme. Das Niederschlagswasser wird meistenteils auf der Wiese versickern, ist die Ratsmeinung. Der vor etwa einem Jahr beschlossene Bebauungsplan verfügt über insgesamt fünf Gewerbeflächen, von denen drei bereits reserviert sind. Der „Netto“-Markt ist eingeplant.