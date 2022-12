Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Heiligenfeld Kliniken in Bad Kissingen besucht. Im Rahmen seines Aufenthaltes stellten Michael Lang ( Geschäftsführer ), Birgit Winzek ( Geschäftsführerin ) und Dr. Jörg Ziegler (Ärztlicher Direktor) Klaus Holetschek das Unternehmen mit seiner Geschichte und Entwicklungen vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Heiligenfeld Kliniken.

Seit über 32 Jahren betreibt das Familienunternehmen Kliniken mit dem Schwerpunkt psychosomatische Krankenhausbehandlung . Aktuell werden insgesamt 894 stationäre Behandlungsplätze vorgehalten, 834 davon in Bayern.

Während des Besuchs informierte sich Holetschek unter anderem über die Versorgungssicherung im psychosomatischen Bereich. Neben der integrierten psychosomatischen Versorgung sprachen Holetschek, Lang, Winzek und Ziegler über die Erweiterung der Heiligenfeld Klinken in Bad Wörishofen mit 66 Betten für psychosomatische Krankenhausbehandlung sowie über die Erweiterung der Fachklinik Heiligenfeld am Standort Bad Kissingen um 28 Planbetten.

Die Heiligenfeld Kliniken setzen therapeutische Standards in der stationären psychosomatischen Behandlung. Das vielfach ausgezeichnete Familienunternehmen mit Sitz in Bad Kissingen stellte Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister außerdem die gelebte Verbindung aus Therapievielfalt, Werteorientierung und Ganzheitlichkeit vor, heißt es weiter. Thema war auch der verstärkte therapeutische psychosomatische Bedarf bei Kindern und Jugendlichen. In der Heiligenfeld Klinik Waldmünchen können nicht nur junge Patienten therapiert werden, sondern auch das ganze Familiensystem.

Gesprochen wurde zwischen Gesundheitsminister Holetschek und der Geschäftsführung der Heiligenfeld Kliniken außerdem über die Zukunft privater Trägerschaft. Man war sich einig, dass ein Unterschied zwischen kapitalorientierten Strukturen und persönlichem Engagement zu sehen ist, heißt es weiter.

Gemeinsames Interesse der Gesprächspartner besteht bezüglich der Vernetzung der Strukturen im Gesundheitswesen. Seit 2021 beteiligt sich Heiligenfeld mit seinen Kliniken an dem vom Freistaat Bayern geförderten Forschungs-Pilotprojekt „Digitales Reha-/TI-Konsil“ mit dem Ziel, Reha-Einrichtungen durch die Anbindung an die Telematikinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen. red