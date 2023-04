Kurz vor dem Osterfest wurde die Bayerische Musikakademie Hammelburg zum gigantischen Rockhotel. Die junge Musikszene aus Unterfranken – und darüber hinaus - traf sich zu den seit Jahrzehnten erfolgreichen Band-Coaching Workshops.

Hoher Besucher war diesmal Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel . Der Bezirk unterstützt seit Gründung des „MainPop“ die Förderung der Popularmusik an der Musikakademie Hammelburg . Das bayernweit einmalige Projekt hat sich als Musiker- und Bandschmiede einen beachtlichen Ruf erworben. Unter den Fittichen erfahrener Dozenten und Coaches ist so manches Rock- und Pop-Kräutlein gewachsen, das den Sprung in die nächste Etage bereits geschafft hat.

Willkommen geheißen vom Künstlerischen Leiter Kuno Holzheimer und von Popularmusik-Beauftragten Benny Haupt, informierte sich Dotzel über die Bands und die Dozenten. Er staunte, als er hörte, dass allein im Level A der Zwölf- bis 16-Jährigen rund 33 junge Instrumentalisten und Sänger den Weg an den Schlossberg fanden. Hinzu kommen neun Profis die in verschiedenen Fachrichtungen einweisen und für den letzten Schliff sorgen.

Dotzel, selbst langjähriger Musiker, besuchte die Bands bei ihren Proben. Der Bezirkstagspräsident erfuhr, dass die Eleven die Ruhe ohne Ablenkung, in der hier Proben möglich sind und das Knowhow der Coaches schätzen und möglichst noch ein weiteres Seminar absolvieren möchten. Auch das war Musik in den Ohren von Erwin Dotzel , der Ende Oktober sein Amt weitergibt.

Gitarristin Olga aus der „Mädchenband“, die noch keinen Namen hatte, kommt aus Schweinfurt und ist schon länger bei Level A dabei, weil sie hier ihre Kenntnisse immer wieder auffrischen und vertiefen kann. Sie teilt sich ein Zimmer mit der elfjährigen Amrei aus Mainbernheim, die Klavier spielt - eine der ganz wenigen in diesem Genre. Der Formation fehlte jedoch ein Drummer , den das Quartett in Fabian aus der Pfalz fand, der auch komponiert.

Der Level B fand sich am Gründonnerstag in der Akademie ein – 60 musikbegeisterte Teens, darunter eine Band aus dem Departement Calvados mit dem der Bezirk Unterfranken seit 35 Jahren eine Partnerschaft pflegt. Das Ergebnis ihres Schaffens war am Ostersonntag in einem Konzert zu hören. heg