Hochsensibilität ist eine körperliche Ausstattung, die circa 20 Prozent aller Menschen in unterschiedlicher Ausprägung besitzen. Am Mittwoch, 11. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr, findet dazu der Vhs-Vortrag „Hochsensibilität – erkennen und verstehen“ im Vhs-Raum der Musikschule statt. Dozentin ist Maria Albrecht-Martin.

Hochsensible Menschen können aufgrund ihrer Wahrnehmungsbegabung auf verschiedensten Gebieten Höchstleistungen vollbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Städtischen Volkshochschulen Bad Brückenau-Hammelburg.

Was versteht man unter Hochsensibilität? Wie merkt man, ob man hochsensibel ist? Warum sind Menschen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal wichtig für die Gemeinschaft, in der sie leben? Was kann man gegen die gefürchtete Reizüberflutung tun? Diesen und weiteren Fragen geht die Dozentin Maria Albrecht-Martin (Pädagogin und Coach für Hochsensible) auf den Grund.

Anmeldungen sind möglich im Internet unter vhs-kisshab.de, per E-Mail kulturbuero@bad-brueckenau.de oder über das vhs-Büro Bad Brückenau , Tel. 09741/804 55 (dienstags und freitags, zwischen 14 und 17 Uhr, mittwochs, von 10 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, und donnerstags, 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis18 Uhr). red