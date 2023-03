Die Veranstaltung „One Moment In Time“ vermittelt am Montag, 1. Mai , dem Publikum im Max-Littmann-Saal noch einmal das Gefühl , als stünde die Pop-Diva Whitney Houston selbst auf der Bühne. Ab 19.30 Uhr gibt die Künstlerin Nya King (Foto) gemeinsam mit einem Ensemble das musikalische Erbe der Ikone zum Besten, teilt die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH in einer Pressemeldung mit. Mit dieser Tribute-Show wird an Whitney Houstons musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Songs erinnert. Die Protagonistin der Show, Nya King, zählt weltweit zu den besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel. 0971/ 804 8444, online unter badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingenticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Paula Swann-Photography