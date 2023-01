Ein ganz besonderer Abend erwartet Musik- und Kabarettliebhaber am Samstag, 4. Februar, in der Georgihalle in Bad Brückenau . Felix Oliver Schepp kommt mit seinem neuen Soloprogramm „Hirnklopfen“. Das Kabarettkonzert beginnt um 19.30 Uhr.

Er sammelte schon als Zehnjähriger Bühnenerfahrung bei Opernproduktionen, sang den 1. Knaben in der Zauberflöte, den Liebesgott Amor in Orfeo ed Euridice. Noch während des Studiums an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München führten ihn Engagements an das Landestheater Tirol, Festspielhaus Baden-Baden , Staatstheater Nürnberg und ans Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz .

Abschluss mit Auszeichnung

Mit Auszeichnung schloss er die Ausbildung ab, war Gast am Opernhaus Zürich, in West Side Story an der Oper Graz und spielte in Comedian Harmonists am Landestheater Schwaben eine der Titelrollen. Dann lockten ihn Solospiel, Chansons und das Musikkabarett, mit dem er am liebsten auf Tour geht.

In seinem zweiten Soloprogramm nimmt er sich zwei Sinne vor, die dem Menschen gegeben sind: den Verstand und das Gefühl. Verrät, wie man es anstellt, dass das Herz raucht und das Hirn klopft. Singt von Kindern, die bis zur Kritikunfähigkeit hochgelobt werden, und bittet den Heiligen Perfektus um Ablass. Appelliert, sich nicht auszuruhen auf dem gutgemeinten „Bleib wie Du bist“ oder „Du denkst zu viel!“ Will weg von der Engstirnigkeit. Hin zu ein bisschen mehr Großherz. Ohne gleich den Kopf zu verlieren.

Lebensfreude pur

Seine Kabarettkonzerte haben es richtig in sich, bewegen sich zwischen erfrischend temperamentvollem Nonsens und intellektuellem Tiefgang, sind oft skurril, manchmal poetisch, immer virtuos und sprühen vor Lebensfreude, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins Kunsthaus Bad Brückenau , der die Veranstaltung ausrichtet.

Anmeldung

Sein aktuelles Solo „Hirnklopfen“ bietet einen leidenschaftlichen Schlagabtausch - zwischen Charme und Offensive, zwischen Lässigkeit und Biss. Felix Oliver Schepp verbindet beides, macht sich mit schrägen Liedern, seinen wortgewaltigen „scheppsons“ und feinem Gespür für Sprache auf die Suche nach dem richtigen Maß. Anmeldungen sind unter (neu!) kuhaus@web.de möglich. Die bereits unter hansdietrichunger@icloud.com getätigten Anmeldungen sind registriert. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

red/ Foto: Michael Haggenmüller