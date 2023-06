In der Rhön ist der Himmel besonders schön – deshalb finden auch heuer wieder die Sternenparkwochen statt, und zwar vom 4. bis 20. August. In dieser Zeit veranstaltet die Rhön GmbH in Kooperation mit den Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats und dem Sternenpark Rhön Vorträge und Workshops .

Über das ausführliche Programm kann man sich ist online unter sternenparkrhoen.de/sternenparkwochen informieren. Buchungen sind bereits möglich. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, heißt es in einer Pressemeldung vom Veranstalter.

In diesem Jahr gebe es neue Führungen und Kooperationen mit frisch ausgebildeten Sternenparkführern und -führerinnen. Diese Experten führen fachkundig durch die faszinierende Welt der Sterne, geben Einblicke in die Geheimnisse des Universums und informieren über die Besonderheiten des Sternenparks.

Silvia Hillenbrand, Projektleiterin Sternenpark bei der Rhön GmbH , ist begeistert: „Die Sternenparkwochen sind eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit unseres Rhöner Nachthimmels zu entdecken und seine Magie zu erleben.“

Schutz der Dunkelheit

Die Teilnahme und der Besuch der Sternenparkwochen unterstützen die Mission, die natürliche Nachtlandschaft zu bewahren. Auch die Sternenpark-Kommunen setzen sich seit vielen Jahren aktiv für den Schutz der Dunkelheit und die Reduzierung von Lichtverschmutzung ein. Viele von ihnen wollen in diesem Jahr wieder während der Sternenparkwochen ein Zeichen setzen – mit der Aktion „Licht aus, Sterne an!“. In der Nacht zum 13. August wird in einigen Ortslagen ein Teil der öffentlichen Straßen- beziehungs-weise Gebäudebeleuchtung zeitweise abgeschaltet.

Alles dreht sich um das Rhönschaf

Auch die Rhönschaf-Genießerwochen stehen bevor: Vom 24. September bis 15. Oktober dreht sich in der Rhön alles um das Rhönschaf, bei einer Viel-zahl von Veranstaltungen für Groß und Klein. Dabei gehe es nicht nur ums Essen und ums Trinken, sondern auch um die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft in der Rhön, so die Pressemeldung.

Buchungen für die Rhönschaf-Genießerwochen werden voraussichtlich ab Mitte Juli möglich sein. Wer das Rhönschaf hautnah erleben möchte, kann dies zum Beispiel bei der Veranstaltung „Schäfchen zählen – der Rhöner Schäfer und seine Tiere“ tun, bei der das Anfassen der Schafe ausdrücklich erlaubt ist.

Ein besonderes Highlight soll das große Schäferfest zum Auftakt der Aktionswochen sein, bei dem Gäste das Schäferhandwerk kennenlernen und vieles über diese uralte Arbeit erfahren, heißt es in der Pressemeldung der Rhön GmbH . red