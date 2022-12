Auch in diesem Schuljahr war in der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg innerhalb der Schüler-Mitverantwortung (SMV) wieder klar, dass man armen Menschen zum Weihnachtsfest helfen will. Seit bereits über zehn Jahren wird von der Realschule die Aktion „Johanniter Weihnachtstrucker“ unterstützt. Die gesammelten Pakete werden von Ehrenamtlichen überwiegend nach Südosteuropa gebracht. Nach Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien, aber auch in die Ukraine und nach Deutschland gehen heuer 18 Pakete aus den Schulklassen der Realschule . Zusammengestellt wurden diese nach einer vorgegebenen Packliste. „Die Kinder der Realschule zeigen, dass soziales Engagement nicht nur an Weihnachten, sondern generell ein wichtiges Anliegen für sie ist“, freut sich Rektor Christian Buchner. red