Eine Herdplatte, die sich sicherheitshalber von selbst ausschaltet, wenn sie vergessen wurde. Ein Boden, der Alarm schlägt, wenn eine Person hinfällt. Solche und ähnliche Systeme unterstützen ältere Menschen und Menschen mit Pflegebedarf dabei, dass sie so lange wie möglich selbstbestimmt Zuhause wohnen bleiben können.

Musterwohnung zu besichtigen

Wie die technischen und digitalen Helfer eingesetzt werden können, darüber informiert die Beratungs- und Erlebniswelt mit Musterwohnung von „DeinHaus 4.0 Unterfranken “. Sie ist im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen jeden Donnerstag im Mai (ausgenommen am Feiertag) geöffnet, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt. An den Publikumstagen können Interessierte von 11 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung vorbeikommen und sich über Wohnassistenzsysteme informieren ( Bad Kissingen , Münchner Straße 5, 5. Stock).

Am Donnerstag, 4. Mai, steht eine Kollegin der Fachstelle für Wohnberatung des Landkreises Bad Kissingen zur Verfügung. Sie zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt, die eigenen Räumlichkeiten beim Umbau oder Neubau barrierefrei zu gestalten. Am 25. Mai können Besucherinnen und Besucher zudem mit Hilfe eines Alterssimulationsanzuges in die Erfahrungswelt älterer Menschen eintauchen. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenfrei.

Bei „DeinHaus 4.0 Unterfranken “ können sich Interessierte direkt vor Ort auf rund 100 Quadratmetern über Wohnassistenzsysteme informieren, sich individuell beraten lassen sowie die technischen und digitalen Helfer ausprobieren und erleben. Um den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Fachpersonal die vielseitigen Möglichkeiten aufzuzeigen, bietet DeinHaus 4.0 Unterfranken auf Anfrage kostenlose Gruppenführungen an.

Seit Jahresbeginn konnten bereits 24 Gruppen – von Pflegeschülerinnen und -schülern über ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bis hin zu Seniorengruppen – durch die Beratungs- und Erlebniswelt geführt werden.

Termine können unter deinhaus4punkt0.de angefragt werden. Träger des Projekts sind der Landkreis Bad Kissingen und das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen . red