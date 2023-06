Zehn nebenberufliche Winzerinnen und Winzer aus Hammelburg haben im August 2022 beim weithin bekannten Höflesfest in der Hammelburger Altstadt einen eigenen Hof bewirtschaftet. Im „GWF Winzerhöfle“ schenkten sie ihren Wein und Cocktails aus. Aus dem Erlös unterstützten sie nun zwei soziale Projekte, um etwas weiterzugeben.

500 Euro spendeten sie an das Frauenhaus für die Region Main-Rhön in Schweinfurt. Im Frauenhaus Main-Rhön, zu dessen Einzugsgebiet auch Hammelburg zählt, können zwölf gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder Schutz, Zuflucht, sozialpädagogische Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe finden. Ziel ist es, dass die Frauen für sich und ihre Kinder ein eigenes Leben ohne Gewalt aufbauen können. Dabei ist der Weg für jede Frau anders, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine weitere Spende in Höhe von 300 Euro ging an die Ukraine Hilfe „BRK hilft“, die das Geld gezielt für die Beschaffung von Schmerzmitteln und Bedside-Tests zur Blutgruppenbestimmung direkt für die 1. Frontlinie verwendet hat. Frau Klemm (ukrainische Ärztin im Krankenhaus) steht im direkten Kontakt mit ihrem Bruder sowie früheren Studienkollegen vor Ort und weiß, wie wichtig diese Sachen sind, wenn kein Krankenhaus in der Nähe ist.

Die Winzer freuen sich bereits jetzt auf das Höflesfest 2023 am Samstag, 12. August, und hoffen auf viele Besucher, schönes Wetter und gute Stimmung im „GWF Winzerhöfle“, damit sie auch dieses Mal wieder am Ende anderen eine Freude machen können. red