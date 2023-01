In der kommenden Woche nimmt der Bürgerbus Sinntal seinen Fahrbetrieb auf. Ab dem 10. Januar verkehrt der Kleinbus , der Platz für bis zu acht Fahrgäste bietet, Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag durch das Gemeindegebiet und ergänzt das vorhandene

Mobilitätsangebot, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Sinntal .

Wer mit dem Bürgerbus mitfahren möchte, muss sich vorab bei der Gemeindeverwaltung für den gewünschten Termin anmelden.

Mobilität verbessern

Der Bürgerbus Sinntal hat das Ziel, die Mobilität auf dem Land zu verbessern und will insbesondere älteren Menschen und Personen, die nicht (mehr) mobil sind, ermöglichen, Termine bei Ärzten, Physiotherapeuten , auf der Bank oder im Rathaus wahrzunehmen und ihre Einkäufe zu erledigen.

Im neuen Jahr wird der Bür-gerbus in der zweiten Kalenderwoche starten. Ab dem 10. Januar ist der Bürgerbus an zwei Tagen in der Woche im Einsatz: dienstags, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, und donnerstags, von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Kleinbus verkehrt hierbei nicht nach einem festen Fahrplan, sondern richtet sich nach den Bedürfnissen der Fahrgäste.

Die ehrenamtlichen Fahrer holen die angemeldeten Fahrgäste zuhause oder am vereinbarten Treffpunkt ab und bringen sie auch wieder zurück. Zunächst sind Fahrten nach Altengronau und Sterbfritz zu Lebensmittelmärkten und Apotheken, zur Bank und zum Rathaus

vorgesehen. Es ist geplant, künftig auch Fahrten zu Ärzten, zur Krankengymnastik oder Physiotherapie anzubieten.

Anmeldung bei Verwaltung

Für die Mitfahrt im Bürgerbus ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, um die Einsätze planen zu können.

Wer mit dem Bürgerbus mitfahren möchte, kann sich täglich bei der Gemeindeverwaltung Sinntal in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter Tel. 06664/801 17 anmelden.

Für Fahrten am Dienstagvormittag werden Anmeldungen vom Mittwoch der Vorwoche bis zum Freitag der Vorwoche entgegengenommen, für Fahrten am Donnerstagnachmittag sind Anmeldungen vom Freitag der Vorwoche bis zum Dienstag möglich, so die Mitteilung der Gemeinde weiter.

Anmeldungen für die erste Fahrt am 10. Januar können also von Mittwoch, 4. Januar, bis Freitag, 6. Januar, erfolgen, für die Fahrt am 12. Januar werden Anmeldungen von Freitag, 6. Januar, bis Dienstag, 10. Januar, angenommen.

Die Beförderung mit dem Bürgerbus, der vom Land Hessen im Rahmen des Förderprogramms „Land hat Zukunft – Heimat Hessen“ unterstützt wird, erfolgt kostenfrei. Eine Spende ist möglich.

Der Kleinbus verfügt über eine Trittstufe, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Im Kofferraum können Rollator , Gehhilfe, Einkauf-Trolleys etc. mitgenommen werden.

Das Motto des Bürgerbusses lautet „Bürger fahren Bürger“, das heißt der Bus wird von ehrenamtlichen Fahrern gelenkt. Diese haben im laufenden Jahr die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung erworben und ein Fahrsicherheitstraining bei der Deutschen Verkehrswacht Fulda absolviert. Den freiwilligen Helfern gilt ein besonderer Dank für ihr ehrenamtliches Engagement. Ohne deren Mithilfe wäre es nicht möglich, den Bürgerbus zu

betreiben, schreibt die Gemeinde Sinntal .

Noch Freiwillige gesucht

Wer ebenfalls Interesse hat, den Bürgerbus als Fahrer oder bei der Koordination des Busbetriebs zu unterstützen, wird gebeten, sich mit der Sozialverwaltung der Gemeinde in Verbindung zu setzen. Ansprechpartner sind Tanja Lotz oder Uwe Ziegler, Tel. 06664/801 17 und 801 11, E-Mail: verkehrsbuero@sinntal.de. red