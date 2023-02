Die Patientinnen und Patienten in der Hescuro Klinik Bad Kissingen können schon bald eine neue „Schwitzstube“ nutzen und dabei Meeresluft einatmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Einige Zeit standen die Räumlichkeiten im Kellergeschoss der Hescuro Klinik leer. Doch schon bald können sie die Patientinnen und Patienten für ihr persönliches Wohlbefinden und eine kleine Auszeit nutzen.

„Hier entsteht ein Sanarium“, erklärt Wolfgang Markart und schaut aufmerksam in die Baupläne. Er ist seit 2010 der technische Leiter am Standort Bad Kissingen und hat die Umbauarbeiten im Kellergeschoss der Klinik gemeinsam mit seinem Team begleitet und unterstützt. „Alle Demontagearbeiten, die komplette Elektroinstallation und die Änderung der Lüftungsanlage konnten wir in Eigenleistung erbringen“, berichtet er. Denn Luft spielt in diesen Räumlichkeiten eine wichtige Rolle.

Neben dem Sanarium wird eine „Microsalt-Anlage“ installiert. Mit ihrem Trockensalznebel sorgt sie für eine Art Meeresklima in dem Raum, in dem die Luftfeuchtigkeit auch etwas höher sein wird. Doch was ist das eigentlich, ein Sanarium? „Das ist eine Sauna, in der es nicht so heiß wird“, erklärt Wolfgang Markart. Die Temperatur liegt hier zwischen 50 und 60 Grad Celsius, weshalb sie zu den Niedertemperatur-Saunen zählt und auch als Biosauna bezeichnet wird. Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 40 bis 50 Prozent und ist somit etwas niedriger als in einem feuchten Dampfbad, aber höher als in einer finnischen Sauna.

Durch die hohe, aber angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit fördert der Gang in die Biosauna die Durchblutung, regt den Stoffwechsel und das gesamte Herz-Kreislauf-System schonend an. Zudem kräftigt er das Immunsystem und erhöht die Mobilität der Muskeln und Gelenke.

„Der Aufenthalt in unserem Saunarium ist grundsätzlich für alle Patientinnen und Patienten sowie Präventionsgäste möglich, wobei es natürlich auch gewisse Kontraindikationen zu berücksichtigen gibt. Diese sind im Vorfeld mit der ärztlichen Abteilung abzustimmen“, erklärt Stephanie Böhm, die Kaufmännische Leiterin der Hescuro Klinik Bad Kissingen .

Im Herbst vergangenen Jahres haben die Umbauarbeiten im Untergeschoss der Klinik begonnen, in wenigen Wochen werden sie abgeschlossen sein. Die Biosauna als solche ist schon fertig. Einen konkreten Termin zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten kann der technische Leiter noch nicht nennen.

Schließlich müssen noch einige Einbauteile wie Möbel, Türen und eine Glaswand angefertigt, geliefert und montiert werden. Dennoch ist Wolfgang Markart mit dem Baufortschritt zufrieden. Besonders interessant findet er den Putz an den Wänden. „Der bleibt so, da kommt nichts drüber“, sagt er. Beim näheren Betrachten erkennt man, dass es sich um eine ganz besondere Wandverkleidung handelt – ein mineralischer Putz, der dem Salzgehalt und der Luftfeuchtigkeit standhalten soll.

„Es ist kein Vergleich zu der alten Sauna, die hier mal drinnen war. Die stammte noch aus den 1970er Jahren und wurde vor einiger Zeit stillgelegt“, erinnert sich Wolfgang Markart. red