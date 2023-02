Das „neue“ Gesprächsangebot in der Hartmannstrasse 2 (Katholisches Gemeindezentrum) wird gut angenommen. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden sind zufrieden mit dem Besuch am neuen Ort und auch mit den Anfragen – sei es wegen Trauer, (Alters-) Einsamkeit oder psychischen Problemen.

Allen, die einfach mal reden wollen - Kurgäste, Rehapatienten, Gäste und Passanten - steht dieses Angebot ohne Voranmeldung jeweils dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 17 zur Verfügung. Pfarrer Gerd Greier unterstützt diese Gesprächsmöglichkeit mit den pastoralen Kräften. Pastoralreferent Rainer Ziegler und Psychologin Angelika März stehen als Hintergrunddienst an den Öffnungstagen ebenfalls für seelsorgerlich-psychologische Beratung zur Verfügung. Die Mitarbeitenden haben sich auch besondere Angebote ausgedacht. So gibt es jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr eine Vorlesestunde mit Uschi Kriener, die teils besinnliche, teils lustige Texte vorträgt. Jürgen Bereiter, Vorsitzender des Allgemeinen Rettungsverbandes (Betreuungsverein-ARV) berät in Sachen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Alle Infos gibt es bei Rainer Ziegler unter Tel. 0151/178 794 97.

Für alle weitere Fragen, die das soziale Umfeld betreffen, von Schulden bis Antragsstellung beim Jobcenter, stehen die Beratungsstellen des Kreiscaritasverbandes Bad Kissingen , besonders der Allgemeine Soziale Beratungsdienst (Tel. 0971/724 692 06), nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. red