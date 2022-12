Ein großes Lob, sowohl an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dominikus Ringeisenwerks in Maria Bildhausen , vor allem aber an die Heimbewohnerinnen und -bewohner sprach Landrat Thomas Bold bei der „Bildhäuser Weihnacht“ aus. Mit ihm waren Karin Renner vom Bezirk Unterfranken und zahlreiche Gäste gekommen. Er nahm auf das weihnachtliche Spiel „die Herbergsuche“. In jedem Jahr werde ein anderes Thema gewählt. Es sei beeindruckend, mit welcher Hingabe die Darstellerin und Darsteller diese biblische Erzählung in der Woche vor Heilig Abend dargeboten haben.

Erwähnt hat der Landrat aber auch die zahlreichen Ehrenamtlichen, die nicht wegzudenken sind. Sie engagieren sich oft seit vielen Jahren gerade in Maria Bildhausen . Zum Spiel „Herbergsuche“ sagte der Landkreischef, dass dieses eine besondere Aktualität durch den Krieg in der Ukraine habe. Dort würden Menschen in diesen Tagen frieren, weil ihre Wohnungen und Häuser durch den russischen Angriff zerstört wurden. Sie hätten nicht die Möglichkeit, wie bei der Bildhäuser Weihnacht, sich wieder aufzuwärmen. Viele seien, wie Maria und Josef, auf der Suche nach einem warmen Quartier. Gerade deshalb sei Unterstützung nach wie vor wichtig.

Jeder leistet seinen Beitrag

Lob für das Engagement gab es vom Landrat für Rainer Waldvogel, Gesamtleiter des Dominikus-Ringeisenwerkes Maria Bildhausen , und seinem Mitarbeiterteam. Dank sagte Thomas Bold im Namen des Landkreises Bad Kissingen und an Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl. „Wir alle wollen unseren Beitrag leisten, dass diese Einrichtung hier eine gute Zukunft hat.“

Bereits zuvor hatte Rainer Waldvogel an die Zeit der Corona-Pandemie erinnert, die gerade die Bewohner und das Personal sowie die Ehrenamtlichen in Maria Bildhausen getroffen habe. Vor allem im ehrenamtlichen Bereich habe man dies deutlich erfahren. Keiner durfte zu Besuch kommen, es konnten keine Reisen stattfinden, Konzerte in der Abtei und in der Kirche, Feste und Feiern, waren abgesagt. Nun konnte wieder gefeiert werden. Und darüber freute sich nicht nur Waldvogel.