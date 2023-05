Sie sind bei Notfällen schnell vor Ort: Das Team der Helfer vor Ort (HvO). Die HvO in der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf wurden im Juni 2020 gegründet und verfügen über knapp 30 ausgebildete qualifizierte Ersthelfer.

Die HvO sind ein wichtiges Glied in der Rettungskette zwischen der Laienhilfe und dem Rettungsdienst. „In vielen Notfällen sind gerade die Maßnahmen in den ersten Minuten entscheidend über den weiteren Krankheitsverlauf“, erklärt Markus Holleber, Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmediziner.

„Bei einem lebensbedrohlichen Notfall in der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf , der üblicherweise über die Notrufnummer 112 gemeldet wird, alarmiert die Integrierte Leitstelle Schweinfurt parallel zum Rettungsdienst und Notarzt den diensthabenden Helfer vor Ort über Funkmelder. Aufgrund der Ortsnähe des HvO kann ein Patient innerhalb weniger Minuten professionell erstversorgt werden. Dies ist ganz besonders wichtig bei Reanimationen – allein 2022 waren es zehn Einsätze zur Reanimation“, bemerkt Ärztin Anne Bohl.

Das Einsatzgebiet umfasst die Gemeinden Aura, Euerdorf mit Wirmsthal, Ramsthal und Sulzthal. Aber auch bei Einsätzen in angrenzenden Gemeinden wird die HvO-Gruppe alarmiert. Pro Jahr werden über 100 Einsätze gefahren – ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung. Die „Dienstzeiten“ sind werktags von 18 Uhr bis 6 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen ganztägig. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass zur Zeit sogar eine durchgehende 24-Stunden-Besetzung aufgrund der hohen Eigenmotivation der aktiven Mannschaft möglich ist“, freut sich Zweiter Bürgermeister Michael Röder.

Die Ersthelfer kommen aus allen Ortsteilen der VG, sind zwischen 18 und 64 Jahren alt und sind mindestens in erweiterter Erster Hilfe und in der Regel grundlegend sanitäts- oder rettungsdienstlich ausgebildet. Die Dienste werden von zwei Personen besetzt. Die Ausbildung umfasst 80 Unterrichtsstunden inklusive einer Prüfung.

Für die Notfalleinsätze steht ein speziell eingerichtetes Fahrzeug zur Verfügung. Dieses ist mit einer Sondersignalanlage, Digitalfunk und Navigationssystem ausgestattet. An Bord sind unter anderem ein Notfallrucksack, ein Patientenmonitor mit Defibrillator , eine Sauerstoffflasche und weitere Einsatzmaterialien. Außerdem ist die Anschaffung einer speziellen Notfalltasche für Kindernotfälle geplant. Das Einsatzfahrzeug ist gleichzeitig das Sorgenkind: „Das Fahrzeug ist Baujahr 2009 und hat bereits eine Laufleistung von 270.000 Kilometern und ist in seinem dritten Lebenszyklus im Einsatz“, schildert Holleber.

Ersthelfergruppen sind keine Pflichtaufgabe des öffentlichen Rettungsdienstes und der Gemeinden und sie werden nicht durch die Krankenkassen refinanziert. Die Marktgemeinde Euerdorf trägt die Kosten für die HvO-Untergruppe. „Bei der Fahrzeugerstbeschaffung hatten sich alle Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf beteiligt. Zusätzlich wird die HvO-Gruppe über Spenden finanziert“, stellt Anne Bohl dar.

Um die HvO-Gruppe finanziell zu unterstützen, wurde im Dezember 2021 ein Förderverein gegründet. Der Verein hilft, Aus- und Weiterbildungen zu finanzieren, Einsatzkleidung sowie medizinisch-technische Ausstattung anzuschaffen und letztendlich auch das Fahrzeug instandzuhalten. Über 100 Pesonen sind Mitglieder im Förderverein. Wer Mitglied werden will, kann sich an per E-Mail an den Förderverein wenden: fv-hvo-vg-euerdorf@gmx.de. Anträge für Mitgliedschaften liegen in der Hausarztpraxis Euerdorf , in der Zahnarztpraxis Wahler und im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft aus. Wer spenden möchte, kann das zugunsten folgender IBAN tun: DE53 7935 1010 0031 4385 75. Wer selbst aktiv Helfer vor Ort werden möchte, kann sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: hvo.vgeuerdorf@gmail.com. Voraussetzung für den Dienst sind ein Mindestalter von 18 Jahren sowie der Besitz des Führerscheins Klasse B. hbd