Schon bald werden die ersten Rotmilane aus ihren Winterquartieren zurück in die Rhön kehren. Anknüpfend an das länderübergreifende Rotmilan-Artenhilfsprojekt (2014 bis 2020) werden die Bestände des Rhöner Charaktervogels auch weiterhin erfasst.

Die Hessische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön freut sich über Unterstützung bei den Kartierarbeiten in der Saison 2023, heißt es in einer Pressemitteilung des Unesco-Biosphärenreservats. Für Interessierte, die mithelfen möchten, wird am Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Verwaltungsstelle in Hilders eine Schulung angeboten.

Bei der Erfassung der Bestände des geschützten Greifvogels können Freiwillige einen wichtigen Beitrag leisten. Ziel und Aufgabe ist es, in einem definierten Abschnitt des Gebiets Rotmilanreviere aufzuspüren und zu prüfen, wie viele Horste besetzt und im Idealfall auch bebrütet werden, so die Mitteilung weiter.

Infos über Monitoring

Im Rahmen der Schulung wird außerdem über die Monitoring-Ergebnisse des Jahres 2022 informiert, Neuerungen im Projekt und Tipps zum Kartieren werden vorgestellt, und die Kartierflächen werden neu abgestimmt. Alle, die sich eine Mitwirkung im Projekt vorstellen können, sind herzlich eingeladen, schreibt das Biosphärenreservat Rhön .

Weitere Informationen erteilt die Hessische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, E-Mail: info@br-rhoen.de. red