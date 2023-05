Die Heiligenfeld Kliniken wurden mit dem Klimaretter-Award ausgezeichnet. In der Kategorie der teilnehmenden Unternehmen belegten sie den dritten Platz. Seit 2021 nehmen sie am Projekt teil und haben bisher über 27.000 Kilogramm CO2 eingespart. Das entspricht bei allen Teilnehmern einer Pro-Kopf-Reduzierung von 226 Kilogramm, teilen die Heiligenfeld Kliniken in einer Pressemeldung mit.

Die Stiftung viamedica nominierte 15 Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitsbranche für den Klimaretter-Award. Neben einigen Krankenkassen und Kliniken zählen auch Unternehmen der Pharma- und Medizintechnikbranche, eine Arztpraxis, eine Apotheke , eine Fachredaktion und eine Hilfsorganisation zu den Nominierten, die für das Engagement ihrer Mitarbeitenden im Klimaschutz ausgezeichnet werden. Die Award-Verleihung ist der jährliche Höhepunkt des von der Stiftung initiierten Projekts „Klimaretter – Lebensretter“, das im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird, heißt es weiter.

Der Umweltbeauftragte Heiligenfelds, Jens Köhler, war sichtlich erfreut. „Mit unserer seit Jahren stattfindenden internen monatlichen Auszeichnung der Mitarbeitenden im Projekt haben wir ein internes Bewusstsein für das Thema geschaffen“, sagt Jens Köhler. Mit dem Klimaretter-Tool wird das Energie- und CO2-Sparen am Arbeitsplatz und im privaten Umfeld leicht. Energie sparen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Licht ausschalten, richtig heizen, auf Standby verzichten und viele weitere Aktionen können die Mitarbeitenden aussuchen, um ihren persönlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren. red