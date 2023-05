Handhygiene ist in Medizin und Pflege an 365 Tagen im Jahr wichtig. Handschuhe schützen nicht immer. Das weiß nun auch Edgar Rützel. Er ist Sozialarbeiter in der Hescuro-Klinik Bad Brückenau , der ehemaligen Franz-von-Prümmer-Klinik. Dort fand ein Aktionstag zum Thema Handhygiene für die Mitarbeitenden statt. Initiiert hat diesen Astrid Brust, die Leitende Pflegefachkraft. „Weil Handhygiene für uns immer ein Thema ist“, sagt sie. Unterstützt wurde sie von Sabrina Burkhardt, Außendienstmitarbeiterin eines Herstellers von Desinfektionsmitteln.

„Uns ist es wichtig, die Mitarbeitenden für das Thema Handhygiene immer wieder zu sensibilisieren“, sagte Astrid Brust. Viele Pflegekräfte und Mitarbeitende aus den anderen Klinikbereichen ließen prüfen, ob ihre Haut wegen des Händewaschens und des Einsatzes von Desinfektionsmitteln zu trocken war. Ein Experiment, bei dem die behandschuhten Hände eingecremt wurden, zeigte zudem, wie Keime und Bakterien durch die Handschuhe auf die Haut gelangen können. Daher die Empfehlung, nach der Arbeit am Patienten mit Handschuhen Desinfektionsmittel zu benutzen. red