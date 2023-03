Zum Probenbeginn des Jugendstückes „Bromance“ erhielt das Theater Schloss Maßbach Besuch von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Bad Neustadt und ihrer Theaterlehrerin Judith Winkelbach.

Mit dem Theaterpädagogen Uwe Gröschel hatten sie bereits einen Workshop an der Schule abgehalten und gestalten den Materialflyer zu dem Stück. Nun war es interessant für die Jugendlichen, die Gedanken zu Regiekonzeption, Bühnenbild und Kostümen zu erfahren und die erste Lesung des Stückes durch die Schauspieler zu erleben. Sie fanden die Redeweise der Rollenfiguren im Großen und Ganzen treffend und waren erstaunt, wie viele verschiedene Gefühle und Gedanken in Umsetzung des Textes in eine Aufführung einfließen.

Für die Theaterleute ist der Blick von jungen Leuten auf ihre Arbeit eine Bereicherung. Während der Probenarbeit wird es weitere Besuche von Jugendlichen geben. red