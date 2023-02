Sportwillige aufgepasst: Seit Ende Januar vergibt der Bund 40-Euro-Gutscheine für Menschen, die noch nicht Mitglied in einem Sportverein sind. Darüber freut sich Vorsitzender Willy Willeke vom TV/DJK Hammelburg : „Wir hoffen auf zahlreiche neue Mitglieder .“

Mitgliederwerbung

Die Bundesregierung stellt insgesamt 150.000 Gutscheine zur Verfügung, will so den Sportvereinen neue Mitglieder verschaffen, den Mitgliederschwund durch die Pandemie etwas abfedern. Wer einen Gutschein möchte, sollte nicht lange überlegen, sondern ihn schnell beantragen. Die Nachfrage ist groß.

„Den Gutschein kann man ganz einfach über das Internet beantragen, dann in der Geschäftsstelle abgeben und mit den Jahresbeiträgen verrechnen lassen“, erklärt Geschäftsstellenleiterin Maria Schuberth. Der Gutschein soll Sportmuffel hinterm Ofen hervorlocken und Anregung für Sportinteressierte sein, die sich den Sportverein vor Ort mal genauer anschauen wollen.

Der TV/DJK Hammelburg hat über 20 Abteilungen und bietet Erwachsenen wie Kindern zahlreiche Möglichkeiten gemeinsam Sport zu treiben bei beispielsweise Gymnastik, Turnen, Tischtennis, Volleyball, Leichtathletik, Kickboxen, Parkour, Esdo, Handball, Schwimmen und weiteren Sportarten.

Familien können sich bis zu drei Gutscheine ausstellen lassen. Das entlastet die Familienkasse enorm. „Unsere Mitgliedsbeiträge sind wesentlich günstiger als jedes Fitnessstudio“, klärt Schatzmeisterin Susanne Möldner auf.

Wie jeder weiß, ist regelmäßig Sport zu treiben wichtig für die körperliche und psychische Gesundheit. Gerade in schwierigen Zeiten hilft ein Verein, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Denn in Sportvereinen kommen alle zusammen - von klein bis groß, egal wo Menschen aufwachsen oder woher es sie in unsere Heimat verschlägt.

Den 40-Euro-Gutschein-Antrag gibt es auf der Internetseite vom Bundesministerium des Innern und für Heimat unter sportnurbesser.de has