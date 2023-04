Eine Gutenacht-Geschichte beim Unzelfunzel-Kinderprogramm der Stadtbibliothek Hammelburg ? Klar! Und was für eine! Und kein Kind ist eingeschlafen, dafür war die Geschichte viel zu spannend. In der „guten Gutenacht-Geschichte“ von Andreas Greve (Atlantis Verlag) wird nämlich alles, was der Opa seinem Enkelkind erzählt, wahr. Und so finden sich bald neben einem Hirsch und einem Eichhörnchen noch einige andere Tiere im Bett des Kindes. Da der Großvater beim Erzählen aber einschläft, muss der Enkel die Geschichte zu einem guten Ende bringen. Hellwach konnten die Kinder im Anschluss in die von Ursula Müller-Ahammer und Gudrun Lienert aufgebaute „Bastelwerkstatt“ gehen und sich ein eigenes Püppchen mit Kuschelkissen basteln. An den einzelnen Stationen wurde den Kindern Schritt für Schritt erklärt, was als nächstes zu tun ist. Mit der fertigen Bastelarbeit stand einer „guten Nacht“ nun nichts mehr im Wege.

Die nächsten Unzelfunzel-Termine sind: Donnerstag, 4. Mai, 16 Uhr, sowie Donnerstag, 25. Mai, 16 Uhr. Eine Anmeldung (frühestens zwei Wochen vor der Veranstaltung) ist zwingend erforderlich, teilt die Bücherei mit. red