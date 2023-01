Jedes Jahr Anfang Januar lädt der Faschingsclub Selbsthilfe Ebenhausen verdiente Mitglieder zu seinem Neujahrsempfang mit Sekt und Häppchen in seine frisch renovierte Übungshalle ein. Bei dieser Gelegenheit geht es, wie beim Ebenhäuser Faschingsclub üblich, nicht steif und förmlich, sondern eher locker und ungezwungen zu.

Bestes Beispiel dafür ist ihr junger Vorsitzender Mark Schendel, der mit scheinbar schlecht leserlichem handschriftlichem Konzept bewaffnet, gleich klarstellte: „Ich bin kein Mann der großen Worte!“ Kurz und knackig bedankte er sich bei seinem Ausschuss-Team und allen Helfern sämtlicher Aktionen aus dem Jahr 2022.

Nach zwei Jahren Corona-Pause, als alle Vereinstätigkeit und das soziale Leben auf Eis gelegen hatte, freute er sich, dass ab diesem Sommer endlich wieder mit den üblichen Veranstaltungen durchgestartet werden konnte. Aber auch als nichts lief, war man im Faschingsclub nicht untätig und nutzte die Zeit, das Vereinsheim „Übungshalle“ zu renovieren und wieder auf Vordermann zu bringen, wie er erklärte.

Mark Schendel stimmte seine Vereinsmitglieder auf ein arbeits- aber auch abwechslungsreiches Jahr ein: Der Kartenvorverkauf für die Faschingssitzungen vom 3. und 4. Februar startet eine Woche zuvor, also am 27. und 28. Januar in der Übungshalle in der Brückenstraße.

Nach den Sitzungen geht es dann Schlag auf Schlag: Am Altweiberfaschingsdonnerstag, 16. Februar, findet der sogenannte Männerabend statt, am Sonntag, 19. Februar, schlängelt sich wieder ein Gaudiwurm durch Ebenhausen . Abschluss der Faschingssaison bildet die traditionelle Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch, 22. Februar, wenn die Narren ihre nach der Saison leeren Geldbeutel waschen, um einem alten Glauben zu Folge wieder neues Geld hineinzuspülen.

Danach machten sich die dritte Vorsitzende Jutta Mecke, unterstützt von Silvia Reith, an die mit Spannung erwarteten Ehrungen. Der Faschingsverein nutzt den Neujahrsempfang für die rein vereinsinternen Ehrungen, um die Faschingssitzungen dadurch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Nach zwei Jahren ohne Ehrungen erwartete die Vereinsmitglieder eine wahre Ehrungsflut: Zehn Jahre Mitglied beim FCSH sind 24 Personen, von denen leider nicht sehr viele anwesend waren.

Bei den Geehrten für 20- und 30-jährige Mitgliedschaft sah das schon anders aus: 20 Jahre dabei sind Jonas und Sandra Eck, Maria Greubel und Sabrina Kraus. Ganze 30 Jahre Vereinsmitglied sind Elisabeth Hopp, die leider verhindert war, Stephanie Jäckle sowie Jennifer und Silvia Reith.

Außerdem erhielten mit Maja Bömmel, Leonie Bohlien, Nele-Madeleine Büttner, Jonas Eck, Alexander Fenske, Amelie Feser, Nina Greubel, Franzsika Lutz, Andreas Neeb, Lukas Schlereth, Pauline Schneider und Jana Weitz zwölf weitere Faschingsnarren den Hausorden 2023. Dieser Hausorden ist die höchste vereinsinterne Auszeichnung für Aktive, die der Faschingsclub Selbsthilfe Ebenhausen zu vergeben hat. kme