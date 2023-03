Zum wiederholten Mal fand der Radreisemarkt Frankfurt, durchgeführt durch den ADFC , in der Bornheimer Stadthalle statt. „Frankens Saalestück“ präsentierte sich erstmals auf der kleinen, aber feinen Veranstaltung mit einem kleinen Messestand und stieß gleich auf großes Interesse. Die neukonzipierte Radkarte „Frankens Saalestück“, soeben erst erschienen, stand im Fokus des Besucherinteresses.

Die Besucher, die immer wieder über die Nähe und leichte Erreichbarkeit der Region gerade auch mit dem ÖPNV über Gemünden erstaunt waren, nahmen die Karte gerne mit und wollen „Frankens Saalestück“ für eine ihrer nächsten Touren in Betracht ziehen, heißt es in einer Pressemeldung von „Frankens Saalestück“. Die Hammelburger Weinprinzessin Ramona Schum unterstützte das Team von „Frankens Saalestück“ und kredenzte Silvaner aus der ältesten Weinstadt Frankens, der den Gästen sichtlich schmeckte. Die Publikumsresonanz war bei der ersten Veranstaltung nach der Pandemie, auf der sich „Frankens Saalestück“ präsentierte, sehr erfreulich und lasse auf eine positive Sommersaison hoffen, heißt es in der Mitteilung weiter. red