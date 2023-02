Der bayerische Staatswald bedeckt eine Fläche von rund 720.000 Hektar. Ursprünglich waren zwei Drittel davon mit Nadelbäumen , vor allem mit Fichten bestockt. Lange ist das gut gegangen, doch es hat ein Umdenken stattgefunden. Das Klima ändert sich rasant und die Forstwirtschaft wappnet sich. Stück für Stück werden die reinen Nadelholzwälder in strukturreiche Mischwälder mit einem hohen Anteil an Laubbäumen überführt. Bis 2050 wird der gesamte Staatswald fast zur Hälfte aus Laubholz bestehen. Gerade für die Wälder in Unterfranken wird der Klimawandel gravierende Folgen haben: Die Bayerischen Staatsforsten reagieren darauf und bauen die Staatswälder um - hin zu strukturreichen, gemischten und stabilen Wäldern, die dem Klimawandel trotzen. Dieser Umbau erfolgt soweit möglich in bereits geschädigten Beständen. Stehen solche Schadflächen nicht zur Verfügung, werden auch ungeschädigte Bestände für den Waldumbau genutzt.

Gemeinschaftliche Aktion

In der Abteilung Dornheeg wurde der Waldumbau in einem von Trockenheit stark geschädigten reinen Buchenbestand umgesetzt. Erstmalig am Forstbetrieb Hammelburg wurde die Pflanzung klimastabiler Baumarten durch das Verpackungsunternehmen Mondi Hammelburg gefördert. Peter Rüger, Werksleiter von Mondi Hammelburg , hatte die Idee etwas Gutes für den Wald in der Region zu tun und unterstützt die Pflanzung von 1000 klimastabilen Bäumen, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens. Eine großartige Sache, findet auch der Forstbetriebsleiter des Forstbetriebs Hammelburg , Daniel Zippert.

Der Forstbetrieb Hammelburg pflanzt jedes Jahr mindestens 20 Hektar Neukulturen, um den Waldumbau voranzutreiben. Dabei kommen nur noch klimastabile Baumarten, wie zum Beispiel die Eiche und Douglasie, aber auch wie in diesem Fall seltene klimastabile Baumarten, wie die Vogelkirsche und die Esskastanie, zum Einsatz. Durch das Programm der Bayerischen Staatsregierung „Wir schaffen den Klimawald“ wird dieser Umbau weiter forciert und es kommen zunächst in den nächsten fünf Jahren noch rund zehn Hektar pro Jahr allein hier am Forstbetrieb Hammelburg dazu.

Gemischter Wald entsteht

Der Boden in der Abteilung Dornheeg ist ein von Staunässe beeinflusster Standort. Hier werden neben Vogelkirschen und Esskastanien auch aus der Naturverjüngung Buche und Tanne sowie einzelne Eichen hervorgehen. Erwartet wird damit ein stabiler, gemischter Waldbestand mit mehr unterschiedlichen Baumarten als vorher, der fitter ist für die erwarteten Klimaverhältnisse. red