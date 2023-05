Die unsichere Witterung machte den Veranstaltern des diesjährigen Muttertagsgottesdienstes etwas Kopfzerbrechen. Aber Kurseelsorger Rainer Ziegler und Gottesdienstbeauftragte Brigitta Bäumker wagten es, den Gottesdienst am Vortag des Muttertages im Freien stattfinden zu lassen. Es blieb trocken, und so konnten die 150 Teilnehmenden einem wunderbaren Event beiwohnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Unterstützung der Staatsbad und einem Gärtner, der ein großes Muttertagsherz zur Verfügung stellte, wurde vor dem Brunnenbau eine Muttertags-Atmosphäre gezaubert. Die musikalische Unterstützung von Fränki und Beini von der Gruppe Bergwerk rührte viele zu Tränen. Die Texte und die Predigt bezogen sich auf Maria und alle Mütter sowie deren Lebenssituation. Der Alltag der Frauen (und der Männer) ist nicht immer leicht und so brauchen sie persönliche, aber auch gesellschaftliche Unterstützung und Anerkennung.

Die Anerkennung drückten die Veranstaltenden unter anderem mit einem kleinen Geschenk an alle Mütter aus: ein Rosengesteck als Zeichen der Liebe und Zuneigung. Brigitta Bäumker und Rainer Ziegler waren wieder einmal vom „Erfolg“ dieses Gottesdienstes, der jetzt schon zum dritten Mal stattfand, überwältigt. Sie betonten, dass nur durch das Zusammenspiel vieler Helferinnen und Helfer diese Veranstaltung möglich ist. Hoffentlich, so der allgemeine Tenor, kann nächstes Jahr wieder ein solch außergewöhnlicher Gottesdienst stattfinden. red